Signorini punge Adriana Volpe in diretta. Lei infastidita precisa: “Non è così”

Signorini ha punto Adriana Volpe durante la diretta del Grande Fratello Vip, ma lei si è subito difesa facendo un’importante precisazione.

Signorini non le manda di certo a dire. Per questo motivo non appena gli si presenta l’occasione non si risparmia e colpisce dritto al punto.

Per questo motivo, quando si è parlato della conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, non ha esisto nel mandare una frecciata ad Adriana Volpe, una delle sue fedeli opinioniste, ma che cosa è successo? Miriana ha confidato di sentirsi frenata nei confronti nel suo compagno di viaggio a causa della differenza di età perché in questa società ci sono ancora molti pregiudizi nei confronti di donne che scelgono di stare con un uomo più piccolo.

Adriana è intervenuta prendendo le difese dell’ex ragazza di Non è la Rai, affermando che nella nostra società esiste ancora questo forte tabù. Alfonso Signorini per questo ha preso la palla al balzo e le ha chiesto se è per questo motivo che durante la sua esperienza al GF Vip lei si sia frenata con Andrea Denver.

Adriana Volpe non ci sta e replica Signorini: “Amo la mia famiglia”

Adriana Volpe ha subito colto le frecciatina nel conduttore nei suoi confronti. Anche perchè era piuttosto palese e plateale e per questo motivo ha scelto di rompere il silenzio e di fare alcune dovute precisazioni durante la diretta del Grande Fratello Vip.

L’opinionista ha fatto notare che le due situazioni, quella che vede protagonista Miriana Trevisan e lei, sono completamente diverse. In quanto l’ex ragazza di Non è la Rai nutre un forte interesse nei confronti di Nicola Pisu, mentre lei ha sempre visto Andrea Denver come un amico.

“Noi non ci siamo mai messo sotto le coperte o baciati” ha subito precisato Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. “Io amo la mia famiglia” ha subito aggiunto, sembrando quasi infastidita dalle parole del conduttore, ma lui ha voluto precisare che si trattava di semplice ironia e nulla di più, ma sicuramente, inutile negarlo, lo stesso pensiero, seppur scherzoso e fatto per provocare l’opinionista, è sfiorato anche al pubblico del piccolo schermo che si è ritrovato nelle parole di Signorini.

Signorini ha punto Adriana Volpe al GF Vip, ma lei non le ha di certo mandate a dire e ha prontamente risposto a tono, facendo alcune dovute e importanti precisazioni dal suo punto di vista, facendo notare quanto siano diverse le situazioni che hanno visto protagonista lei e Miriana Trevisan, che ha sempre ammesso di avere un certo interesse nei confronti del suo compagno di viaggio.