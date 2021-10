GF Vip daytime 22/10/21: Miriana ci ripensa, Nicola va in panico

Al GF Vip Miriana Trevisan ci ha ripensato su Nicola Pisu, ma lui le da un ultimatum e lei non reagisce affatto bene.

Il GF Vip, prima della diretta di questa sera, tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo attraverso il daytime. Un daytime speciale, visto che oltre a mostrare le nuove dinamiche tra i concorrenti, conterrà anche uno speciale collegamento in diretta con Alfonso Signorini, pronto a rivelare succose anticipazioni di quello che vedremo questa sera durante il corso dell’ultimo appuntamento della settimana.

La puntata inizia con Davide Silvestri e Alex Belli che ironizzano sulle dinamiche del reality show, che si basano tra amori e liti. Peccato che ad ascoltare questa canzone siano state Raffaella Fico e Katia Ricciarelli, che hanno giudicato il tutto molto pesante, asserendo che anche loro spettegolano come tutto il resto.

Soleil ha provato a ridimensionare il tutto, ma la cantante non ha voluto sentire ragione. Alex Belli ha perso la pazienza trovando questa polemica non solo inutile, ma anche sterile e forzata. In quanto era una semplice canzone dettata dall’ironia e per strappare un sorriso. “Finalmente è venuto fuori il vero Alex” ha commentato la Ricciarelli, ma attenzione perché la puntata non è di certo finita qui.

Nicola Pisu da un ultimatum a Miriana Trevisan al GF Vip

Si ritorna alla conoscenza tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei rivela di avvertire questa differenza di età tra loro, specificando che lui non è immaturo ma che semplicemente dimostra la sua età. Lui specifica di essere molto preso da lei e che se lei volesse soltanto un’amicizia, lui purtroppo si staccherebbe in quanto il sentimento che prova è davvero forte nei suoi confronti.

Miriana ha ammesso che vuole lasciare le cose come sono e non vuole altre pressioni, in quanto lui non fa altro che chiederle le stesse cose. “Mi sto davvero innervosendo” ha commentato poi in confessionale, prima che la regia iniziasse il collegamento in diretta con Alfonso Signorini, pronto a svelare le anticipazioni di questa sera.

Questa sera si parlerà della famosa canzone di Alex e Davide, manco fosse diventata un tormentone estivo. Spazio anche alla discussione avvenuta lunedì sera tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli, che durante la fase delle nomination se ne sono dette di tutti i colori.

Spazio anche a Soleil Sorge, che riceverà una sorpresa da parte di sua madre Wendy, che svelerà un lato inedito della personalità di sua figlia. Sorpresa anche per Manuel Bortuzzo, che questa sera troverà un pianoforte tutto per lui. Anche Francesca Cipriani resterà senza parole, in quanto vedrà il suo fidanzato entrare nella casa del Grande Fratello Vip.

Alfonso si collega con gli uomini della casa e gli chiede di cantare la canzone che ha scatenato l’ira di Katia, per concludere questo momento in piena spensieratezza.