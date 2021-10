Uomini e Donne puntata 22/10/21: Gemma fa il carwash, Tina impazzisce

Uomini e Donne ha spiazzato il pubblico con un carwash eseguito da Gemma Galgani. Ovviamente non è mancata la reazione di Tina Cipollari.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana. A tenere compagnia i telespettatori c’è stata la prima sfilata di quest’anno. Il tema è stato Come ti seduco e si è iniziato ovviamente con Gemma Galgani, che ha scelto di esibirsi in un car wash.

Ovviamente la scena ha fatto impazzire Tina Cipollari, che non solo l’ha stroncata, giudicando la sua performance poco adatta e volgare, ma anche i cavalieri del parterre che hanno invece scelto di premiarla, dandole il massimo dei voi. “Lo scopo della sfilata è quello di sedurre e lei ha sedotto“ si è difeso uno dei nuovi cavalieri, ma attenzione perché il bello deve ancora venire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: “Oggi ho detto basta”: il dramma dell’ex Uomini e Donne

Tina Cipollari fa un gavettone a Gemma Galgani a Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne sa bene che Tina una pensa e cento ne fa. Così recupera il secchio utilizzato da Gemma Galgani e le fa un gavettone, ma la battaglia tra loro non finisce di certo qui. In quanto l’opinionista esce dallo studio e non appena rientra, la dama le lancia la sua spagna ma lei la recupera e gliela rilancia: “Voglio soltanto vedere se ho una buona mira” si è giustificata lei.

Maria lascia entrare Ida Platano, che sceglie di indossare un pigiama rosa. Dopo la sua sfilata, Maria fa notare alla tronista Roberta che Luca ha lasciato lo studio a causa del discorso che poco prima lei ha avuto con Samuele. La tronista prima discute con quest’ultimo e dopo esce a recuperare il suo corteggiare, ma lo show deve andare avanti e si continua con la sfilata.

Sfila Sara, l’ex di Biagio, che viene promossa non solo dalla stylist ma anche dai cavalieri presenti in studio. Ovviamente non mancano inquadrature a Biagio, che sembrerebbe aver apprezzato. Dopo di lei sfila Marika, la costumista giudica il abito molto bello ma al tempo stesso molto banale e scontato, ma nonostante tutto la promuove. La dama viene promossa da tutti tranne che da Armando Incarnato, con cui sta uscendo. Lui spiega che il suo voto è basso perché si aspettava un gesto nei suoi confronti ma Gianni gli fa notare che deve giudicare l’abito e non il loro trascorso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne puntata 21/10/21: Gabrio lascia un messaggio in codice per Andrea

Ora tocca ad Isabella Ricci. La dama sceglie un abito molto austero dai colori rosa e decorato con dei fiori. La stylist lo giudica molto pomposo e poco seducente, molto da principessa delle favole e per questo motivo la rimanda con un 5. Armando la trova elegante, ma agghiacciante affermando che ha preferito Gemma. Ovviamente non è mancata la reazione di Tina: “Dipende da che tipo di uomo vuoi sedurre“ ha aggiunto l’opinionista, affermando che Isabella è stata elegante e non volgare come la Galgani. “Tu sei un uomo di bassa lega Armando!“ ha tuonato Tina.

Gemma ribatte che bisogna premiare l’originalità e non basta prendere un abito ed indossarlo. Tra lei e Tina scoppia l’ennesima lite: “Tu sei una di provincia, Isabella è un’altra cosa” dichiara Tina. Isabella preferisce non rispondere e questo non piace a Giani Sperti che dichiara che la Ricci sia una persona altezzosa e priva di argomenti.

Armando, Gemma e Gianni vanno contro la dama, insinuando che abbia scelto un abito da sponsorizzare, ma lei ribadisce che è suo e che può addirittura fornire una fattura dell’acquista. Si passa ad un’altra dama: Angela. Sceglie un abito molto seducente e sceglie di ballare un pezzo dai ritmi caraibici. I cavalieri sembrano apprezzare e riceve voti alti, ma la sfilata non è ancora terminata ed ora tocca a Pinuccia, che sceglie un abito piuttosto classico ma adatto alla sua età. In studio la sua sfilata è un vero e proprio successo.

C’è anche Daniela, dama che sta conoscendo Biagio, alla sfilata che va abbastanza bene e dopo di lei tocca ad Irene e Liliana, nuove protagoniste del Trono Over. Dopo la fine delle loro passerelle, Tina litiga con Massimo, il nuovo corteggiatore di Isabella, perché ha stroncato Liliana e premiato Gemma. L’opinionista ha insinuato che la loro conoscenza durerà poco e che lui ha premiato quella che si è spogliata di più.

Ora è il turno di Luisa, anche lei ex dama di Biagio. La stylist la promuove, definendo il suo look elegante ma giovanile. Tina la stronca per la sua descrizione, ma lei rivela di essere stata una grande seduttrice e che qualche tempo fa ha avuto una relazione con un uomo più giovane di 17 anni.

Dopo questa breve parentesi, sfila Rosy. Lei è l’ultima a sfilare, ma a vincere la sfilata è stata Pinuccia, mentre Gemma è arrivata seconda.