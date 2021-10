“Oggi ho detto basta”: il dramma dell’ex Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di venire allo scoperto, raccontando l’incubo che ha vissuto e che solo oggi ha trovato la forza di raccontare.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi personaggi, che nonostante abbiano lasciato il mondo del piccolo schermo conservano ancora un posto speciale nei telespettatori che continua a seguirli sul web. E’ il caso di Teresa Langella, che ha preso parte alla trasmissione qualche anno fa in veste di tronista, dove in quegli studi ha avuto modo di conoscere la sua dolce metà Andrea Dal Corso.

Quest’ultima nelle scorse ore ha deciso di venire allo scoperto e di fare una confidenza sui social che ha lasciato gli utenti della rete senza parole. In quanto ha dichiarato, attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram, che un chirurgo si ha utilizzato la sua professione e il suo ruolo per approfittarsi del suo corpo.

Quest’incubo se lo è portato indietro per anni e soltanto oggi può considerarlo un capitolo chiuso. Oggi che ha raccontato al giudice come sono andate le cose. Teresa Langella di Uomini e Donne è stata vittima di violenza ed ora ha voluto raccontarsi a cuore aperto ai suoi fedeli sostenitori.

Teresa Langella vuota il sacco: l’incubo vissuto dopo Uomini e Donne

Teresa Langella ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare quest’incubo che ha portato dentro di sé per anni e che oggi finalmente è riuscita ad archiviare, trovando giustizia nelle autorità competenti.

Ecco le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne che hanno emozionato gli utenti della rete, che non hanno esitato un solo istante nel mostrarle tutta la propria solidarietà in questa triste faccenda.

“Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata“ ha esordito Teresa sul suo profilo Instagram, senza utilizzare alcun immagine se non cuore spezzato con una farfalla. Probabilmente due elementi che mai come in questo momento descrivono a pieno il turbine di emozioni che sta provando.

“Ho vissuto nella convinzione di poter insabbiare il ricordo, che il tempo potesse cambiare le cose. Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ‘BASTA’. Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera” ha poi proseguito. “Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me” ha raccontato per la prima volta. “Ok, sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani. Non sono l’unica a cui è capitato e purtroppo non sarò nemmeno l’ultima, ma da oggi, quell’enorme peso sul cuore, non c’è più“ ha concluso.

“Mamma, papà, vi chiedo scusa se ho taciuto, chiedo scusa a me stessa per essermi sentita sbagliata, quando ad esserlo era qualcun altro” ha infine aggiunto e non è mancata la reazione del suo fidanzato, che le ha ricordato quanto lui la ami e quanto lei sia stata forte ad affrontare tutto questo.