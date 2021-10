Uomini e Donne puntata 20/10/21: Noemi smascherata, l’aveva nascosto a tutti

A Uomini e Donne la corteggiatrice Noemi aveva provato a nasconderlo a tutti, ma la verità è venuta a galla in puntata.

Uomini e Donne è partito come sempre, puntuale più che mai, alle 14:45 su canale 5. Dopo le discussioni che hanno visto al centro dello studio Isabella Ricci, Maria De Filippi fa entrare i tronisti in studio e al centro del parterre fa mettere Diego del Trono Over. Per lui c’è una nuova dama pronta a conoscerlo.

Il suo nome è Milena, è molto timida, ma il cavaliere e Maria riescono a metterla a proprio agio. Diego rimane colpito da lei e sceglie di tenerla. I due ballano insieme sulle note del nuovo singolo di Sangiovanni. Si continua con il Trono Over perchè Maria richiama al centro dello studio Biagio e Daniela ed è qui che inizia il bello.

Matteo deluso da Noemi a Uomini e Donne: l’amaro retroscena spiazza

La conoscenza tra i due sembra proseguire a gonfie vele, lei si è divertita molto. Lui ha anche provato a baciarla, ma tra loro c’è stata soltanto un bacio a stampo. Oltre alle risate, che hanno più volte sottolineato, ci sarebbero state anche forti emozioni. Maria insinua il dubbio su Biagio e fa notare che queste cose, durante il suo percorso, sono già state sentite, ma lui dice che questa volta è diverso.

“Lui sa come entrare nel cuore delle donne” ha commentato Daniela, ma a questo punto è intervenuta Rosi che sostiene che la nuova dama sia falsa e che abbia asserito che lei sa come distinguersi dalle altre, ma lei smentisce. Rosy però rincara la dose e afferma di averla sentita dai camerini dire che a lei questo programma non piace e che è di bassa lega. Daniela ovviamente smentisce ed interviene Tina affermando che non è possibile che ognuna senta che cosa succede nel camerino dell’altra: “Facciamoli rifà sti camerini”.

“Lanciamo un nuovo format: Il container“ ha ironizzato Maria, facendo riferimento all’ennesima segnalazione arrivata in questo modo. Dopo momenti di incomprensione, si passa al Trono Classico e Maria chiama al centro dello studio Matteo e Veronica.

I due sono usciti in esterna e il tronista confida di essere molto preso dalla ragazza ed anche lei da lui. Chi ci sta male è Noemi, che ha perso tutte le certezze in lui nonostante le abbia dato la colonna di suo fratello. Lui si sente offeso dalla sua reazione perché crede che lei abbia sottovalutato il regalo che le ha fatto: “E’ sangue del mio sangue, non le ho presentato la mia famiglia”.

Matteo è arrabbiato con Noemi perché quando le ha chiesto che cosa facesse della vita, lei ha risposto che studiava e che non aveva tempo per fare altro. Invece sua sorella ha scoperto che ha preso parte a diversi progetti, recitando in video clip di cantanti neomelodici e posato per alcune cover. Lei si giustifica affermando che sono progetti che risalgono a tre anni fa e che non è stata nemmeno pagata perché ha fatto un favore ad un suo amico. Lei gli chiede scusa se lo ha ferito, Matteo però è deluso. Tant’è che sceglie di ballare con Veronica.

Dopo il ballo, Gemma interviene per far presente come Massimo le abbia fatto i complimenti per poi uscire con Isabella. Tina si infuria, affermando che siccome lei è molto presa da Costabile dovrebbe pensare alla loro conoscenza e non a quella degli altri. La dama replica affermando di essere curiosa e questa sua curiosità a Costabile va più che bene. Un nuovo cavaliere prende la parola. Il suo nome e Guido e litiga con Tina Cipollari. In quanto, citando un nuovo brano, la invita a non intromettersi nelle questioni amorose degli altri se loro sono felici. “Se non volete che nessuno ci metta becco, ve ne state a casa vostra“ ha tuonato l’opinionista.

Tina gli chiede di presentarsi al centro dello studio, essendo lui nuovo. Lui lo fa e Maria gli chiede se vuole ballare con l’opinionista, ma lei rifiuta.