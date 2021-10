Test: quale orologio preferisci? La risposta rivela quanto sei stressato

Quale orologio preferisci? La risposta al test rivela quanto sei stressato

Il test dell’orologio ha il compito di rilevare la quantità di stress presente in un individuo. Non è un test di tipo medico o scientifico, ma di tipo informativo.

Lo stress causa ansia, insonnia o nei casi peggiori depressione. Può portare anche alla formazione di malattie psicosomatiche: maggiori episodi stressanti vivi, maggiori sono i rischi di avere dei problemi di salute o disturbi psicologici.

Vediamo cosa rivela il test dell’orologio

Test: l’orologio scelto rivela quanto sei stressata

In questo test ti proponiamo sei tipologie di orologio tra cui scegliere. Mi raccomando: cerca di rispondere in modo istintivo, senza rifletterci troppo.

Solo così potrai scoprire quanto sei stressato e trovare una soluzione al problema coi nostri consigli

1) Orologio n° 1

Tu non sei assolutamente in una fase stressante. Sei tra i pochi fortunati che riescono a mantenere la calma avendo tutto sotto controllo.

Allo stress te rispondi in modo positivo riuscendo ad affrontare ogni tipo d problema.

Sei sicuramente ottimista di carattere e sai come gestire le tue emozioni mantenendoti calmo davanti ad una potenziale paura. Riesci a vederla come uno stimolo per crescere, migliorare e un modo per gestire al meglio gli ostacoli della vita.

Consiglio:

Cerca di usare di più la razionalità perché delle volte sei fin troppo ottimista. Non pensare sempre che le cose si aggiusteranno da sole e cerca di rimanere di più coi piedi per terra.

2) Orologio n° 2

Hai la capacità di saper gestire la tua vita professionale e personale nel migliore dei modi e non ti lasci sopraffare dallo stress.

Riesci a rimanere distaccato dalle situazioni stressanti e dalle tue preoccupazioni.

Ami un sacco le sfide e le situazioni complicate: non provi stress e non ti scoraggiano.

Consiglio:

Cerca di fare più attività fisica, anche solo una passeggiata di 30 minuti in mezzo al verde e all’aria aperta.

D’accordo che non sentite lo stress, ma non ne siete immuni.

3) Orologio n° 3

Tu hai una tattica tutta tua per affrontare lo stress: quando ti trovi di fronte ad una situazione stressante cerchi di fuggire per non essere turbato.

Hai sempre fatto così e sai che ogni volta che c’è un problema potrebbe squilibrare il tuo equilibrio e quindi cerchi di proteggerti.

Diciamo che i problemi ne hai, ma non vuoi pensarci quindi cerchi di scappare rifugiandoti nella lettura, facendo sport o uscendo con gli amici. Incanali tutta la tua energia e concentrazione tenendoti occupato.

Riesci a pensare ad altro e così facendo diminuisci o addirittura elimini lo stress e la tensione.

Consiglio:

Sei molto bravo nel non lasciarti travolgere dallo stress, ma fuggendo sempre non risolvi tutto.

Alla base di questo comportamento potrebbe esserci mancanza di autostima e poca sicurezza in te stesso, portandoti così a non avere la certezza di poter superare e affrontare i momenti difficili. Riflettici!

4) Orologio n° 4

Se hai fatto questa scelta, significa che una una grande capacità nel comprendere quali sono le situazioni che possono destabilizzarti.

Riesci a identificarle prima che accadano, ma comunque temi il loro arrivo. Più ti avvicini alla situazione critica e più sale l’angoscia.

Ma non ti preoccupare: con il tempo ai creato delle strategie per vincere contro le difficoltà e lo stress che ne deriva.

Ad esempio, quando dovete fare un viaggio o un trasloco hai una tabella di marcia serratissima e cerchi di organizzare tutto prima.

Non ami sentirti impreparata e non vuoi che gli altri si muovano per te. Hai fiducia solo in te stesso, anche perché se qualcosa non va come avevi pensato non ragioni più e l’angoscia sale tantissimo.

Consiglio:

Cerca di essere meno severo con te stesso e con gli altri. Non puoi avere tutto sotto controllo: ti prepari al peggio cercando di gestire meglio lo stress, ma nell’ansia di avere tutto organizzato generi nuovo stress.

Non pensate alle possibile conseguenze negative che potrebbero accadere, ma cerca di goderti il momento pensando meno allo stress che potrebbe arrivare.

5) Orologio n° 5

Non temere! Il tuo livello di stress è moderato e non rientri nelle persone altamente stressate.

Nella tua vita è raro che si presentino eventi che generano stress.

Certo, delle volte non ti senti particolarmente tranquillo dentro di te e percepisci una leggera quantità di ansia e un po’ di nervosismo, ma riescono a sparire dalla tua mente appena affronti l’evento o quando ti dedichi a delle attività rilassanti.

Consiglio:

Tu non hai problemi con lo stress, ma con te stesso: non credi abbastanza in te stesso e nelle tue capacità. Ricordati che sei in grado di affrontare tutto.

6) Orologio n° 6

Chi, se non tu, soffre tantissimo lo stress, quasi permanentemente. Alcuni momenti di ansia vi eccitano e vi fanno sentire vivi, mentre altri più piacevoli riesci comunque a viverli con egual angoscia.

Ad esempio? Quando dovete prendere un treno vi precipitate alla stazione ore prima o quando invitate qualcuno a casa mettete apposto in modo maniacale per non far sentire a disagio l’ospite o controllate in modo ossessivo di aver chiuso la porta.

Mi raccomando! I vostri momenti felici dovete viverli e non rovinarli con troppa ansia.

Ti piacciono le forti emozioni e le sfide e odi la routine, ma così lo stress ti distruggerà.

Cerca di controllare le tue emozioni evitando di soccombere in sensazioni troppo forti.

Consiglio:

Impara ad esprimere e sfogare i tuoi sentimenti: hai la cattiva abitudine di tenere tutto dentro per non creare dispiacere ai tuoi cari.

Prova a trovare una tecnica di rilassamento che funzioni con te in modo tale da riuscire a distaccarti dalle situazioni vivendo la vita con più gusto