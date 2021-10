GF Vip daytime 20/10/21, Lulù distrutta dal dolore: non riesce ad accettarlo

Al GF Vip Lulù Selassiè ha avuto un crollo nelle scorse ore. La ragazza non riesce ad accettare come siano andate le cose tra loro.

Il GF Vip è di nuovo sul piccolo schermo degli italiani, pronto ad aggiornare i telespettatori con il daytime di oggi.

Ovviamente si continua con il triangolo amoroso formato da Soleil, Gianmaria e Sophie. La prima non crede nel loro interesse sentimentale, mentre l’ultima è stufa del ragazzo. In quanto non farebbe altro che farsi influenzare da Soleil e invece di darle attenzioni e importanza, lo farebbe alla sua acerrima nemica nonché ex fidanzata di lui: “Se continui così, tu non sei la persona che fa per me“ ha commentato, gelando il vippone.

Soleil invece la pensa in maniera opposta, convinta che sia la Codegoni e non lei ad essere il terzo in comodo. In quanto sarebbe soltanto alla ricerca di qualcuno con cui poter creare dinamiche al GF Vip, ma attenzione perchè il daytime di oggi non finisce di certo qui.

Manuel Bortuzzo tronca con Lulù Selassiè: l’amaro sfogo al GF Vip

Si torna a parlare di nomination e dello scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. La produzione ha mostrato le reazioni degli altri concorrenti e Miriana Trevisan ha trovato uno scivolone quello della showgirl nel dire che lei quando uscirà dal Grande Fratello Vip avrà una famiglia ad aspettarla quando poco prima lei aveva parlato della sua solitudine.

Carmen si è però giustificata affermando però che lei intendeva dire che al di fuori del programma ha una vita e non rimarcare sulla sua solitudine. Ma da chi ha una relazione passiamo a chi invece nella casa sperava di averla, ma che purtroppo ha dovuto fare i conti con un “allontanamento”.

Stiamo parlando del rapporto che vede protagonisti Manuel e Lulù. Lei ha avuto un crollo, piangendo tra le braccia di Miriana. In quanto il nuotatore le manca e se potesse tornare indietro cambierebbe molte cose per rimediare ai suoi errori. Gianmaria Antinolfi ha provato a consolarla, affermando che deve mettere se stessa al primo posto. Anche se è difficile andare avanti visto il contesto in cui si trovano e lei è costretta a vederlo tutti i giorni.

“Lui è freddo nei miei confronti e questo non mi piace” ha confidato lei. “E’ freddo nei miei confronti“ ha concluso amareggiata.