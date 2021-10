Grande Fratello Vip, doppia squalifica in arrivo? Le frasi agghiaccianti

Al Grande Fratello Vip arriva la doppia squalifica per i concorrenti? Nella notte sono state pronunciate frasi agghiaccianti: è imperdonabile

Al Grande Fratello Vip non c’è un’edizione che si rispetti se non si parla di squalifiche o presunte tali. Nelle scorse ore, dopo la consueta diretta del lunedì con Alfonso Signorini, due vipponi si sono lasciati andare a qualche scivolone che ha indignato il popolo della rete.

Al centro della polemica, tanto per cambiare, ci sono Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due sono stati accusati di aver inscenato i loro continui litigi e di essersi messi d’accordo prima, con la complicità di Sophie Codegoni, per creare maggiori dinamiche all’interno del programma e di conseguenza avere una ghiotta visibilità. I due hanno provato a difendersi, affermando che se avessero fatto una cosa del genere sarebbero stati decisamente poco furbi, ma nel pronunciare tali frasi si sono lasciati andare a qualche scivolone di troppo.

Scivolone che ha indignato il popolo del web e che ne ha prontamente chiesto la squalifica immediata dal Grande Fratello Vip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, il web contro Manuel Bortuzzo: il gesto che non piace

Soleil e Gianmaria squalificati dal Grande Fratello Vip? Web indignato

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono stati accusati di essersi messi d’accordo in precedenza per poter inscenare liti e discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia ed infatti, manco a dirlo, sono tra i protagonisti indiscussi del GF Vip 6. Coloro di cui più si è parlato in puntata.

Entrambi però hanno assolutamente smentito quanto tutti hanno sospettato ed insinuato, affermando che sarebbero stati due sciocchi ad aver escogitato un piano del genere soltanto per far parte di maggiori dinamiche all’interno del reality show di successo di canale 5.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: GF Vip daytime 19/10/21, scivolone imperdonabile: “Non avrebbe dovuto”

“Ma saremmo deficienti!” ha sbottato lei, provando a difendersi dalle accuse ricevute. “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio … Due down!” ha chiosato lui, provocando un sorriso sul viso della Sorge. Questo scivolone, del tutto evitabile e fuori luogo, oltre che essere irrispettoso, ha indignato il popolo della rete che ha chiesto a gran voce che i due vengano squalificati dal programma. In quanto hanno offeso la sensibilità del pubblico del piccolo schermo, ma la produzione come reagirà?

Molto probabilmente, basandoci su quanto accaduto durante le precedenti edizioni del GF Vip, Soleil e Gianmaria non saranno squalificati. In quanto in passato altri concorrenti hanno fatto scivoloni del genere, se non peggiori, e si sono beccati semplicemente un rimprovero da parte di Alfonso Signorini che li ha invitati a non dire mai più cose del genere. Figuriamoci quest’anno dove ad essere punite non saranno le parole, ma le intenzioni.