Royal Family: Harry, Meghan ed un curioso retroscena

I Sussex continuano a far discutere. Harry e Meghan hanno da poco effettuato un viaggio a New York City. E spunta un incredibile retroscena

Meghan Markle e suo marito, il Principe Harry, riescono sempre a finire sulle prime pagine di tutti i tabloid. Giornali, radio, televisioni e siti web inglesi (e non solo) dedicano a questa coppia tantissimo spazio, soprattutto da quando c’è stato il cosiddetto ‘Megxit’. È così che i sudditi britannici definiscono il loro addio al Regno Unito.

I Sussex, infatti, hanno da qualche anno lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi oltreoceano. I due, in un primo momento, si sono trasferiti in Canada. Poi, per questioni legati alla loro privacy, hanno preferito spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. Nel mese di settembre i Sussex si sono recati a New York per una serie di eventi pubblici. La loro visita nella Grande Mela ha attirato l’attenzione di centinaia di giornalisti e paparazzi, anche perché hanno deciso di alloggiare nello stesso albergo che Diana Spencer sceglieva per le sue visite in città.

Nel corso del loro tour, Harry e Meghan hanno partecipato a concerti, eventi ed hanno incontrato diverse personalità importanti. Proprio dagli Stati Uniti d’America arriva una curiosa indiscrezione su uno degli incontri avvenuti a New York. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché questo retroscena ha avuto un grosso seguito dal punto di vista mediatico in Inghilterra.

Harry, Meghan e la mancia da 25 mila dollari

Nel corso del loro viaggio a New York, i Duchi di Sussex hanno incontrato molte persone ed hanno partecipato a tantissimi eventi. Venerdì 24 settembre, i due hanno visitato una scuola ad Harlem e poi si sono recati presso un ristorante. Ed è proprio da questo posto che arriva la notizia che ci interessa.

I Sussex si sono fermati a pranzo in un locale chiamato Melba’s, specializzato in cucina afroamericana. Non si tratta di un ristorante frequentato da persone ricche, ma di un posto abituato ad una clientela popolare. Come spesso capita, l’abito non fa il monaco e la cucina di questo ristorante è stata molto apprezzata da Harry e Meghan.

È stata Melba Wilson, proprietaria del ristorante, a raccontare l’accaduto su Twitter. Melba’s ricicla cibo non utilizzato per distribuirlo alle persone più povere del quartiere. Dopo aver chiacchierato un po’ con la proprietaria, Harry e Meghan hanno deciso di lasciare una mancia da record: bel 25 mila dollari!

Un gesto che non è passato inosservato tra lo staff del locale, che ha sicuramente apprezzato la generosità dei Sussex. Melba Wilson ha definito l’incontro con Harry e Meghan “un sogno che si è avverato per una ragazza che è nata e cresciuta ad Harlem”. Un bel gesto che i media statunitensi hanno subito sottolineato. Dopo il tweet della proprietaria del ristorante, la notizia ha fatto il giro del mondo.