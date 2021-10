Irriconoscibile dopo Vite al limite: trasformazione incredibile

Una incredibile trasformazione dopo l’esperienza a Vite al Limite. Un cambiamento dovuto soltanto alla sua straordinaria forza di volontà

Il pubblico di “Vite al limite” si appassiona alle vicende dei pazienti del dottor Nowzaradan sia per seguire il loro percorso di recupero dall’obesità grave, ma anche per la curiosità di vedere la loro trasformazione fisica. C’è sempre interesse nel vedere come sta una persona dopo un dimagrimento, ma nel caso dei protagonisti dello show di Real Time il cambiamento può essere notevole.

Si tratta di pazienti gravemente affetti da un’obesità estrema, con un peso che va sempre oltre i 200 chili, e spesso di avvicina (o magari tocca) addirittura i 300. Condizioni di vita disperate e la sopravvivenza stessa messa in pericolo. Anche per questo il percorso di recupero è molto difficile, ma se viene seguito il risultato è assicurato.

Leggi anche – Da 275 kg ad una nuova vita: dopo Vite al limite, Tara è così

Vite al limite: l’eccezionale percorso della paziente tra sacrifici e operazioni

Uno dei casi più eclatanti riguarda quello di Susan Farmer: quando è entrata nella clinica di Houston, in Texas, pesava ben 275 chili. Come non bastasse, era affetta da linfedema, che le provocava gonfiore in ogni parte del corpo. Una combinazione di patologie devastante: anche dal punto di vista estetico la povera Susan era ridotta male. Ma una forte determinazione ha permesso alla donna di uscirne.

Leggi anche – Da 330 kg alla trasformazione choc: cambia tutto dopo Vite al limite

Di fatto quasi non ha più mangiato per dimagrire e iniziare il cammino verso l’operazione. Ha perso complessivamente circa 181 chili, e in più ha tolto chirurgicamente ben 20 chili di pelle in eccesso. Al termine di un percorso difficilissimo e fatto anche di molta sofferenza fisica, la donna ha recuperato una condizione di vita non solo accettabile, ma anche serena.