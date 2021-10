Elodie e Marracash si sono lasciati? Tra i due cantanti spunta lei!

Elodie e Marracash si sono detti addio? In rete è stata sganciata la bomba che vedrebbe il rapper aver perso la testa per Lei!

Elodie è senza dubbio una delle cantanti più amate ed apprezzate dal popolo nostrano. Di recente, tra l’altro, la cantante, oltre a far parlare di sé per l’uscita del suo bellissimo singolo, Vertigine, scritto da Elisa, è finita probabilmente in maniera inconsapevole al centro della cronaca rosa. Il motivo?

Secondo recenti indiscrezioni, l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi e il rapper Marracash sarebbero in crisi. Anzi, secondo alcuni la loro relazione sarebbe giunta in maniera definitiva al capolinea, ma per quale motivo? I due, è bene specificare, almeno per il momento, non hanno commentato tale indiscrezione sul loro conto, ma sul web continuano a spuntare gossip e retroscena su quanto starebbe accadendo nella sfera privata della loro vita, ma a farlo ci pensa il portale Dagospia rivelando in anteprima per quale motivo i due si sarebbero detti addio.

O meglio: a causa di chi Elodie e Marracash si sarebbero lasciati.

Marracash ed Elodie, amore al capolinea: Dagospia sgancia la bomba

Secondo quanto rivelato dal portale, ad allontanare Marracash ed Elodie sarebbe stato l’interesse del rapper nei confronti di una nuova artista emergente, che si starebbe facendo strada nel mondo della musica. Anche se le sue radici sono ben radicate in questo campo. Di chi stiamo parlando?

Di Rosmy. Il suo nome, secondo quanto rivelato dal portale, starebbe girando in tutta Milano. In quanto l’interesse che avrebbe suscitato nel rapper sarebbe stato davvero tanto, ma ci teniamo a ribadire che almeno per il momento nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato su tale argomento. Né tantomeno confermato che la relazione sia giunta al capolinea. Ma chi è l’artista che avrebbe fatto perdere la testa a Marracash?

Rosmy è il nome d’arte di Rosamaria Tempone, erede dalla famiglia Trinchitella. Una famiglia famosa per avere numerosi membri esperti nello strumento dell’arpa e del violino. Insomma una vera e propria famiglia di artisti dove la musica è ben radicata e studiata. Anche Rosamaria non sembrerebbe essere da meno. Tant’è che nel 2016 ha vino anche il premio Mia Martina grazie alla presentazione del suo progetto Ho scelto di essere libera.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale della sua vita, non si dispongono di numerose informazioni, ma sono spuntati anche nuovi gossip su Elodie, che avrebbe iniziato una frequentazione con Davide Rossi, un modello di Armani. Entrambi, quindi, sia lei che il rapper, avrebbero definitivamente voltato pagina secondo la cronaca rosa.