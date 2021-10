Grande Fratello Vip, ospite “indesiderato” in casa: scoppia il caos

Grande Fratello Vip sprofonda nella confusione più totale. Il motivo? Un ospite altamente indesiderato fa irruzione in modo improvviso, sconvolgendo nuovamente i già precari equilibri della casa.

Il Grande Fratello Vip è un turbine di emozioni. I Vipponi di Alfonso Signorini lo sanno, infatti non c’è occasione in cui non nascano polemiche ed incomprensioni che agitano inesorabilmente gli animi all’interno della casa più chiacchierata d’Italia. Specialmente se tutto avviene in modo sconvolgente per i concorrenti che tutto si sarebbero aspettati, meno che il dannoso inconveniente.

Il Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione per una nuova questione molto delicata che ha ulteriormente agitato gli animi dei concorrenti. Tutto è accaduto all’improvviso, senza che si potesse fare qualcosa per ovviare preventivamente al problema.

Di recente, la casa è stata contraddistinta da numerose difficoltà. L’ultima è quella che prevede una doppia squalifica, cioè il più temuto provvedimento che nessuno, fan compresi, vorrebbe vedere inflitta su uno dei più amati beniamini, figuriamoci due!

Tra squalifiche e promozioni, ecco che a distruggere il breve ma intenso equilibrio della casa, ci pensa l’ospite indesiderato.

Grande Fratello Vip: l’ospite indesiderato crea il caos

Se di inquilini difficili da sopportare la casa ne è piena, è certo che se poi arrivano anche ospiti indesiderati la situazione finirà per collassare definitivamente. Dopo l’ultimo scivolone in piena diretta che ha causato il caos, ecco che la situazione è degenerata per i concorrenti. Urla, lacrime e disagio hanno comportato nuove tensioni. Soprattutto per l’inquilina più discussa.

Si tratta proprio di Soleil Stasi Sorge! E’ lei la coinquilina che più è fonte di polemiche, proprio per via del suo carattere. Forte e sicura di sé, non ha peli sulla lingua, infatti proprio per questo spesso litiga con gli altri concorrenti. Insomma, nessuno si salva dalle polemiche, ma un ospite le ha fatto perdere il lume della ragione.

Sempre decisa e composta, questa volta la sua reazione è sconvolgente. Urla, scappa e piange, a causa di un topolino di campagna entrato in casa! Incredibile sapere che, specialmente dopo tanti attacchi e accuse, ciò che sembra spaventare la gieffina è un semplice animaletto.