Uomini e Donne puntata 21/10/21: Gabrio lascia un messaggio in codice per Andrea

Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con l’addio di Gabrio. Prima di andare, però, ha lasciato un messaggio in codice per Andrea Nicole.

Uomini e Donne anche oggi tiene compagnia il pubblico del piccolo schermo con una puntata nuova di zecca. Come al solito si inizia con il Trono Over e al centro dello studio Maria chiama Ida Platano che ha ripreso la sua conoscenza con Marcello.

Lei ha ammesso di essersi un po’ limitata ora nei suoi confronti, in quanto lo sentiva piuttosto frenato. Il cavaliere si sarebbe giustificato affermando che non sarebbe del tutto libero. Maria gli chiede spiegazioni e lui specifica che non ha la testa da un altra parte, ma ha un blocco che non riesce a superare nei suoi confronti.

Tina Cipollari non crede alla versione dei fatti del cavaliere, convinto che da parte sua ci sia soltanto un’attrazione fisica ma che non sia andato oltre e che non sia scattata quella famosa scintilla. La dama si è sentita un po’ presa in giro, in quanto avrebbe preferito che lui le facesse questo discorso prima di raggiungerlo a Torino. Maria le chiede se è convinta che lui pensi ancora alla sua ex, lei risponde positivamente immaginando che tra loro non abbiano del tutto chiuso i rapporti.

Lui nega, affermando che il loro rapporto è morto e sepolto. Armando interviene e chiede se effettivamente tra lui e Ida ci sia della chimica, lui afferma che c’era ma purtroppo per come sono andate le cose tra loro c’è stata una rottura.

Gianni Sperti non crede alla sua buona fede, affermando che non avrebbe mai dovuto riprovarci con Ida sapendo che c’era qualcosa che non poteva funzionare più, ma lui ha comunque voluto provarci ma senza alcun risultato.

Gabrio lascia Uomini e Donne: il messaggio per Andrea Nicole

Alessandro prende la parola e ne approfitta per chiedere scusa a Sara, l’ex di Biagio. Anche se non bene spiega il motivo del perchè di tali scuse per poi rivelare che Pinuccia è stata gelosa della sua richiesta. Lui poi confida che volevano entrambi chiedere scusa a Sara per averla fatta trovare in questa scena di gelosia, ma lei afferma che non c’era alcun bisogno di scusarsi ed è tutto chiarito.

Pinuccia ammette di non essere stata gelosa, anche perché lei dopo ha ballato con un altro cavaliere. Alessandro e Sara ballano insieme un pezzo di Vasco Rossi. Dopo il ballo, Maria chiede al tronista Matteo che cos’è successo, visto che ha notato delle strane confidenze. Lui rivela di aver continuato con Noemi il discorso di ieri e i due sembrerebbero aver chiarito, anche se lei era dispiaciuta nel non essersi riuscita a spiegarsi perché si era sentita spiazzata. Preoccupata, anche, di cosa avrebbero potuto pensare i genitori di lui a casa. Matteo però la tranquillizza, affermando che la famiglia non pensa assolutamente nulla di male nei suoi confronti. La situazione è stata chiarita perché lei le avrebbe dato delle motivazioni convincenti e razionali.

Noemi si confronta con la sua rivale Veronica e si chiede come mai lei non abbia reazioni di fronte a tutto questo. La ragazza ammette di essere tranquilla perché ha un carattere completamente differente dal suo e affronta le cose in maniera diversa nella vita, essendo più calma e pacata. Invece l’altra più passionale.

Maria cambia argomento e chiama al centro dello studio Diego, che è uscito con la nuova dama Milena. La loro conoscenza è durata meno di un’uscita. I due non si sono capiti. In quanto lei gli ha detto che le andava bene mangiare anche una fetta di pizza per strada, l’importante è stare insieme. Lui la prende in parola e le fa fare un giro sul raccordo e le propone di prendersi un panino all’autogrill, ma poi vista l’indecisione di lei l’ha portata in trattoria. Questa scelta però non sarebbe andata bene, in quanto lei sarebbe subito andare via perché lì non riuscivano a parlare: “Glielo avevo detto io!” ha commentato il cavaliere.

Lei si è sentita sminuita per essere stata invitata all’autogrill, ma lui replica affermando che non doveva per forza invitarla ad un ristorante da 200 euro. I due non si sono trovati, ma la dama insiste quasi come se volesse una seconda chance facendo innervosire Tina Cipollari che l’accusa di non avere dignità e rispetto per se stessa.

Si ripassa al Trono Classico. Maria fa mettere al centro dello studio Roberta e Andrea Nicole e per loro scendono Luca e Gabrio. Si inizia con Roberta che ha fatto una sorpresa a Luca in esterna, facendogli vedere alcune foto di lei da bambina e sbilanciandosi sulla sua vita. Lui è commosso e si dice contento su come siano andate le cose, lei replica affermando che sentiva il bisogno di dovergli dare qualcosa di suo.

Si passa con Andrea Nicole, Maria dice che non manderà in onda la loro esterna perché Gabrio vuole abbandonare il programma in quanto non riesce a superare il bacio che lei ha dato a Ciprian. Lei però non sembra essere molto dispiaciuta e lo saluta tranquillamente. Prima di andare lui all’orecchio le sussurra: “Scegli bene“. Probabilmente facendo riferimento alla probabile scelta di lei di voler abbandonare il programma con Ciprian, accusato da molti di essere soltanto in cerca di visibilità.

Per Andrea, dopo l’addio, però, arrivano due ragazzi nuovi: Andrea e Simone. Anche per Matteo ci sono due nuove corteggiatrici, Francesca e Martina.