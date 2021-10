GF Vip daytime 21/10/21, Miriana Trevisan delude: “Non può fare così”

Al GF Vip, Miriana Trevisan ha deluso le ragazze della Casa. Il motivo? Provate ad immaginare: c’entra Nicola Pisu!

Anche oggi il daytime del GF Vip è pronto a fare compagnia al pubblico del piccolo schermo, mostrando loro le dinamiche che si sono accese in queste ore.

Continua il triangolo amoroso di quest’edizione che vede protagonisti Soleil, Gianmaria e Sophie. Quest’ultima è stufa dell’avvicinamento di lui con Soleil. Per questo motivo ha deciso di troncare la brevissima conoscenza iniziata con lui, rivelandogli che lui non è la persona che fa al caso suo.

“Lui ha aperto di nuovo questo punto. Lui vuole un triangolo, ma io no“ ha commentato lei con le donne della Casa e tutte sembrano pensarla nello stesso modo. Lui però ribatte in confessionale affermando che non ha voglia di litigare prima ancora che un rapporto inizi ed è contento che tutto sia finito qui, ma sarà stato sincero? Attenzione perché il daytime di oggi non finisce di certo qui.

Miriana Trevisan frenata con Nicola Pisu: la reazione delle ragazze del GF Vip

Oltre alle nomination, a scatenare forti reazioni nei concorrenti è il disordine. Tutto è iniziato con Katia Ricciarelli una furia, in quanto appena svegliata ha trovato la cucina completamente sporca. Jessica Selassiè ha affermato che era stata Soleil ad aver preparato l’impasto della focaccia senza poi ripulire. Soleil ribatte affermando che aveva ripulito, lasciando soltanto una pentola sporca per farla ammorbidire, inserendo al suo interno l’acqua.

Soleil è stufa di essere messa ogni volta al centro della polemica: “C’è un po’ di accanimento nei miei confronti“ ha confidato di lei. Jessica però si è sfogata con le altre e loro hanno sospettato che Soleil abbia reagito in maniera un po’ vivace nei suoi confronti per avere la clip durante la prossima diretta con Alfonso Signorini, ma Manila Nazzaro è convinta del contrario affermando che quando si tratta della Sorge tutti tendono un po’ ad esagerare.

Si passa a Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Lui è più intenzionato che mai a volerla conquistare e per questo l’ha portata a cena nel Love Boat e le ha regalato due rose: una rossa per la passione, una bianca per la purezza. L’ex ragazza di Non è la Rai ha gradito e non poco la sorpresa ricevuta e ha confidato di trovare il ragazzo molto simile a lei.

La loro cena è stata proiettata nel soggiorno e i ragazzi hanno assistito al tutto, scommettendo se possa scapparci o meno il bacio. “Io mi trattengo tanto. Lui vuole costruire qualcosa, io voglio aspettare di vederlo fuori” ha confidato lei in confessionale.

“Non può fare così però“ hanno commentato le ragazze nella casa, facendo riferimento alla volontà della Trevisan di non baciare il ragazzo, staccandosi subito da lui dopo che le loro labbra si sono incontrate, ma lei vuole fare le cose con calma.