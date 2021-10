Capelli lunghi: i trend dell’inverno 2021, così sarai perfetta!

I trend dell’inverno 2021: come avere capelli lunghi perfetti effetto seta

Il trend per i capelli di questo inverno 2021 saranno i capelli lunghissimi.

Come tutte le mode, a decretarlo sono le celebrity che sfilano sul Red Carpet di vari eventi mondani o anche con selfie su Instagram come Dua Lipa e Elodie.

Tutte le star puntano ad un hairtstyle lunghissimo, ma non è sempre semplice ottenerlo, soprattutto se si vogliono evitare fibre capillari opache e secche.

Ecco che entriamo in gioco noi! Vi spiegheremo quale è il look di tendenza per i capelli di questo inverno e come ottenerlo in modo ottimale

Capelli lunghi inverno 2021: cosa are per avere Liquid Hair e cosa evitare

Oltre ad Elodie, abbiamo potuto notare i capelli lunghi anche sulla passerelle di Versace. Lunghe extension piastrate o capelli naturali che hanno dichiarato il ritorno dei capelli effetto seta.

Mentre nel 2018 andavano di moda i caschetti e i bob ed erano stati definiti Glass Hair, l’hairstyle del 2021 viene chiamato Liquid Hair.

Questo look è perfetto da sfoggiare come una chioma perfettamente liscia e lucente come la seta.

Come ottenere questo risultato? Te lo diciamo noi

Capelli lunghi effetto Liquid Hair: cosa devi fare

Per avere dei capelli lunghi belli e forti è necessario scegliere dei prodotti ad hoc per te.

Matteo Mulas, direttore del salone di bellezza Tony & Guy, spiega cosa bisogna fare per avere capelli lunghi e splendenti: “Importantissimo è inserire nella propria haircare routine dei prodotti specifici in base alla propria tipologia di capello che siano in grado di apportare una profonda idratazione alla fibra capillare per ripristinare lo scompenso dovuto da fattori indicati“.

Per essere perfettamente alla moda in questo inverno 2021 puoi usufruire anche di ingredienti naturali.

“L’estratto di bambù ammorbidisce e idrata i capelli secchi ed è perfetto da utilizzare dopo trattamenti particolarmente stressanti (come, ad esempio, la piastra)” spiega Matteo.

E’ molto utile anche il miele nero reale che riesce ad idratare in profondità ottenendo un risultato brillante e sano.

Un altro vostro amico fedele naturale può essere l’estratto di chicchi di avene: “Idrata e ammorbidisce ed ha un’azione antiossidante” spiega Matteo.

Il prodotto più famoso per ottenere un capello lungo e forte è l’olio di Argan del Marocco. Questo prodotto, con i suoi acidi grassi essenziali e le vitamine, riesce a reidratare, contrastare e proteggere i capelli trasformandoli da secchi e danneggiati in lisci, setosi e luminosi.

Capelli lunghi? Ecco cosa evitare

Ti presentiamo cosa evitare per avere dei capelli lunghi e forti col metodo più veloce. Non ti preoccupare, tutti sbagliamo e siamo sempre in tempo per imparare.

1) Evita gli shock termici

La piega è importante se si vuole avere un look ordinato e di tendenza, ma sottoporre i capelli a sedute stressanti e frequenti di phon, arricciacapelli e piastra non aiuta certamente nel mantenerli sani.

Ricordati che il calore altera la struttura della cheratina finendo per indebolire il capello e rendendolo più fragile.

Ti consigliamo di alternare un flusso di aria calda e una fredda quando ti asciughi i capelli con il phon.

2) Evita i cento colpi si spazzola

Spazzolare i capelli troppo frequentemente e con spazzole dure e sporche rende più deboli i tuoi capelli.

I cento colpi di spazzola sono assolutamente da evitare se vuoi una chioma forte e senza doppie punte.

Se spazzoli troppo i tuoi capelli, le cuticole si alzano e li rendi più fragili sulle punte e non solo.

3) Attenzione agli agenti chimici

Un trattamento cosmetico che indebolisce i capelli è la tinta.

Se sei una persona che ama cambiare look molto spesso, provare colori di capelli diversi o coprire i capelli bianchi, sappi che gli agenti chimici contenuti nelle tinte sono una delle cause di indebolimento dei capelli.

Occhi anche alla permanente.

Oltre a ciò, non sottovalutare neanche lo shampoo: può essere il tuoi migliore amico o trasformarsi nel tuo acerrimo nemico se non stai attenta a quali scegli.

Prediligi shampoo delicati, privi di agenti schiumogeni, senza parabeni, SLES (Sodium Laureth Sulfate) e SLS (Sodium Lauryl Sulfate). Meglio ancora se in forma di olio – shampoo.

4) Proteggi i capelli dal sole

I raggi ultravioletti sono nemici dei tuoi capelli e la stessa cosa vale anche per le lampade abbronzanti.

5) Valuta il tuo stile di vita

Come il tuo organismo, anche i tuoi capelli necessitano una alimentazione equilibrata.

Se segui una dieta drastica o non assumi abbastanza cibi ricchi di vitamine, minerali, Omega 3 e antiossidanti, la tua chioma potrebbe perdere lucentezza ed essere più fragile.

Tra le abitudini quotidiane peggiori per i capelli c’è anche il fumo. Questo brutto vizio non aiuta nella brillantezza del tuo capello