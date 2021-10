GF Vip, la moglie di Alex Belli ci ripensa e ammette: “Ha dimostrato il contrario”

By

Al GF Vip non erano mancate le frecciatine della moglie di Alex Belli, ma ora qualcosa è cambiato e lei ha ammesso tutto per la prima volta.

Al GF Vip i colpi di scena sono ormai all’ordine del giorno. In un primo momento, come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, Alex Belli era l’uomo più desiderato della casa più spiata d’Italia. In primis era stato adocchiato dalle Principesse Selassiè, che hanno poi scoperto essere felicemente sposato e poi si è aggiunta Sophie Codegoni, che nel suo video di presentazione aveva confidato di essere attratta da lui e che lei poteva provarci essendo single e che la persona fedele doveva essere lui.

Bene, questa dichiarazione non piacque affatto a Delia Duran, moglie dell’ex stella di Centovetrine, che aveva subito attaccato l’ex tronista di Uomini e Donne non andandoci affatto leggera. Tant’è che Alfonso Signorini in diretta lesse le sue dichiarazioni che lasciarono di stucco la Codegoni, che si giustificò affermando che la sua era una battuta e niente di più, ma oggi le cose sono cambiate tra loro?

A Casa Chi, Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha confidato di aver cambiato idea nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ecco perché.

Delia Duran cambia idea al GF Vip: la rivelazione su Sophie Codegoni

Delia Duran, durante il corso del suo collegamento con Casa Chi, ha ammesso di aver cambiato idea su Sophie Codegoni. In quanto durante il corso delle varie settimane ha dimostrato che la frase detta su Alex Belli durante l’inizio della sua esperienza al GF Vip era una battuta riuscita male e forse suggerita male da qualcuno prima del suo ingresso.

In quanto, osservandola nella casa più spiata d’Italia, ha capito che è una ragazza intelligente e matura. Molto diversa da come l’aveva percepita all’inizio del programma condotto da Alfonso Signorini su canale 5.

“Sophie l’ho rivalutata“ ha subito precisata Delia Duran durante il corso del suo collegamento con il programma condotto da Rosalinda Cannavò. “Mi ha dimostrato proprio il contrario“ ha subito aggiunto, specificando di essere riuscita a cambiare idea su di lei.

“Vedo una donna intelligente, che non si è più riavvicinata ad Alex“ ha osservato, facendo riferimento al suo video di presentazione in cui confidava di volersi avvicinare a lui. “Quella penso sia stata una battuta consigliata male. Il suo comportamento in questi giorni mi ha dimostrato il contrario” ha poi concluso.

Delia Duran ha cambiato idea su Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne, durante il corso dell’esperienza al GF Vip, avrebbe provato che effettivamente quella detta in video era realmente una battuta e non un desiderio di voler rovinare un matrimonio.