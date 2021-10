Francesca Vaccaro e Matteo Conti sono la moglie e il figlio di Carlo Conti. Come è nata il loro grande amore. Una famiglia molto unita

Carlo Conti è forse il presentatore italiano più famoso. Il conduttore di casa Rai spopola con il suo Tale e Quale Show, ma ha condotto tantissimi programmi di successo. Quando ha la possibilità di parlare della sua vita privata sottolinea sempre il suo grande amore per la famiglia, vero segreto – a suo dire – del successo che ha ormai da anni. Un esempio è stato quando, lo scorso anno, il toscano si ammalò seriamente di Covid, finendo anche in ospedale.

In quell’occasione, come documentato su Instagram, il sostegno della sua famiglia è stato decisivo per guarire e rimettersi in sesto. Il presentatore è sposato con Francesca Vaccaro: le nozze sono state celebrate il 16 giugno 2012 a Firenze. Due anni dopo, l’8 febbraio del 2014 è arrivato loro figlio, il piccolo Matteo. Si tratta dell’unico figlio della coppia.

Carlo Conti e il segreto della sua famiglia: un amore che li tiene uniti

Lei è una fashion designer e costumista di un marchio d’abbigliamento toscano. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In. Gli sposi hanno da poco festeggiato i 9 anni di matrimonio, e lei ha postato su Instagram una foto che celebra il loro amore. Come accennato prima, uno dei ricordi più forti è il ritorno di Carlo a casa dopo il ricovero per il Covid.

In quel momento la famiglia si è sentita unita come non mai, come la donna ha scritto sul social network. Loro figlio Matteo ha 7 anni. Come si può notare, i genitori preferiscono oscurargli il volto nella foto sui social per motivi di privacy. E non manca una simpatica cagnolina di nome Gina, un simpatico Breton molto apprezzata dai follower del conduttore.