Harry e Meghan, colpo di scena: clamoroso dietrofront

Harry e Meghan sono i reali non del tutto reali, più seguiti e controversi della storia della Corona inglese, almeno fino ad oggi. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono consci delle loro decisioni, ma questa volta fanno qualcosa di inaspettato: un passo indietro. Cambia tutto.

Harry e Meghan li si ama o li si odia, non ci sono vie di mezzo. Anche se contrariamente ai sentimenti che suscitano, il duo in questione sembra non essere in grado di prendere una decisione definitiva in diverse situazioni. Prima sono dentro la Royal Family e ne adempiono gli oneri, poi ne sono fuori perché gli obblighi sono contro i loro principi, e in seguito cambiano ancora idea. Chi li capisce è bravo, ma stargli dietro non è facile. Ecco l’ultima decisione inaspettata e la reazione scaturita dallo stravolgimento dei programmi.

Se si tratta di Harry e Meghan i tabloid e le riviste dedicate alla Corona inglese, impazziscono. Il motivo? Sconvolgono sempre i piani, modificando le loro idee continuamente, e non lasciando margine di preavviso nelle loro scelte ai restanti membri della Royal Family, che dal Windsor Castle osservano il proseguire degli eventi.

Dopo l’ultima dichiarazione, la scoperta di una minaccia per la famiglia reale, la quale ha fatto scoppiare l’ennesima polemica, le notizie sembrano non cessare.

Ecco cos’è accaduto e cosa cambierà per il Duca e la Duchessa del Sussex.

Harry e Meghan fanno marcia indietro, ecco perché

Già la loro ultima uscita pubblica aveva destato un forte caos. Motivazioni che in seguito hanno superato il limite dello sconcerto, ma d’altronde si sa, il Duca e la Duchessa del Sussex fin dal loro incontro hanno posto in essere le basi per una rivoluzione a Palazzo sotto tutti i punti di vista. Questa volta sono stati tirati in ballo, e la questione è molto delicata perché non riguarda solo loro due. Ci sono delle conseguenze forti.

Ecco che quando si fanno delle interviste compromettenti su Fox News, difficilmente poi si viene presi sul serio se si cambia idea. E’ il caso del padre di Meghan, Thomas Markle, il quale ha fatto nuove dichiarazioni abbastanza pesanti e che hanno le loro conseguenze.

Cambia le sue intenzioni. Se alla rete sopra citata aveva affermato che avrebbe scelto, seguendo il consiglio di “altri che hanno fatto come lui”, di perseguire l’azione legale contro i due coniugi che non gli fanno vedere i nipoti, adesso afferma che non sarà più così.

Ha deciso di cambiare idea, il motivo? E’ molto toccante. Si tratta di bambini, i suoi nipoti, che non sono le pedine di un gioco reale!

Quindi, per preservarli ha dichiarato a Good Morning Britain che non sono assolutamente queste le sue intenzioni, cioè di agire legalmente per vedere i nipoti, ma aspetterà l’evolversi della situazione.

Nonostante la Duchessa abbia sempre parlato del loro bellissimo rapporto, la verità è che non vede il papà dalle nozze, che queste siano le basi per un riavvicinamento?