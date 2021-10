Test: scegli un uccellino e scopri se sai lasciarti andare

Il test di oggi riguarda la tua vera personalità. In base alla scelta che farai, potrai scoprire alcuni aspetti misteriosi del tuo carattere

Il test di oggi riguarda la tua personalità. Oggi potrai scoprire alcuni aspetti del tuo carattere che, forse, nemmeno pensavi di conoscere. Si tratta di quelle sfumature che a volte rifiutiamo, forse perché non vogliamo accettarle o perché non ci rendiamo conto di avere dei difetti. Nessuno è perfetto!

Attraverso una semplice scelta, avrai la possibilità di scoprire alcuni dettagli della tua personalità. Prova a ritagliare qualche minuto ogni giorno per metterti alla prova con un test del genere, potresti aiutare il tuo cervello a restare sempre attivo e in allenamento. E perderai soltanto alcuni minuti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente facendogli passare qualche minuto lontano dalla routine di tutti i giorni. Non dovrai fare altro che seguire le istruzioni e poi scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test.

Dovrai soltanto fare una scelta, lasciandoti guidare dal tuo istinto. Prova a non pensarci troppo, dai la risposta in pochi secondi. Non si tratta di conoscere un argomento in particolare, stiamo parlando dei tuoi gusti personali, quindi conosci già la risposta, è dentro la tua testa. Adesso sei quasi pronto per iniziare il test di oggi.

Quale tra questi uccellini preferisci?

Guarda con attenzione l’immagine in basso, ci sono due uccellini. Quale scegli tra i due? Qual è quello che ha attirato per primo la tua attenzione? Prova a dare una risposta in pochi secondi e potrai scoprire se sei una persona che sa lasciarsi andare o se, al contrario, sei un po’ più rigido.

Dovrai semplicemente scegliere una di queste due opzioni. Lasciati guidare dall’istinto, non pensarci troppo. Soltanto in questo modo il test sarà valido. Fai la tua scelta in pochi secondi, senza andare a sbirciare le soluzioni, in modo tale da rendere il test quanto più preciso è possibile.

In base alla decisione che prenderai, potrai scoprire nuovi aspetti della tua personalità che, forse, nemmeno conoscevi. Non dovrai fare altro che scorrere il testo verso il basso, alla ricerca delle soluzioni del test. Scopri qual è il profilo abbinato alla tua selezione e potrai venire a conoscenza di alcuni dettagli misteriosi del tuo carattere.

Le soluzioni del test: hai scelto l’uccellino a destra

Se hai scelto l’uccellino a destra, vuol dire che sei una persona che riesce a lasciarsi andare. Non hai paura di esporti al giudizio degli altri, non ti interessano le opinioni negative e non ti fai lusingare da quelle positive. Vivi con una grossa intensità le tue emozioni. Provi sempre ad andare fino in fondo quando ti trovi in una situazione piacevole.

Sei una persona particolarmente spontanea, non senti l’esigenza di perdere troppo tempo quando devi prendere una decisione importante. Usi l’istinto e ti butti a capofitto in una nuova avventura, senza pensarci troppo! Non ti interessa se finisci contro un muro, ti rialzi e riprendi a correre perché tu sei un ottimista nato e il bicchiere è sempre mezzo pieno.

Hai scelto l’uccellino a sinistra

Tra questi due uccellini, hai scelto quello a sinistra? È lui che ha attirato di più la tua attenzione? Bene, questo vuol dire che sei una persona che fatica a lasciarsi andare. La tua rigidità è dovuta ad una forte insicurezza. Ti fai condizionare troppo dalle esperienze del passato, in questo modo non riesci a goderti il presente e non potrai mai programmare un futuro migliore.

Senti l’esigenza di tenere sempre tutto sotto controllo, sei a disagio quando vivi emozioni troppo forti, perché non sai come reagire. Le opinioni degli altri riescono ad alterare il tuo umore, nel bene e nel male. Fai fatica a dare confidenza agli altri, hai bisogno di conoscere bene una persona prima di darle fiducia. Tutto ciò è dovuto ai tradimenti che hai vissuto nel tuo passato.

Il test è terminato, speriamo che ti sia piaciuto. E tu, sei una persona che sa lasciarsi andare? Il profilo corrispondeva al tuo carattere? Se hai apprezzato questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto curiosi e divertenti. Devi solo avere un po’ di pazienza, a presto!