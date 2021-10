Il crollo di Jo Squillo: amaro confronto al Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore Jo Squillo ha avuto un acceso confronto con le altre donne all’interno del Grande Fratello Vip: arriverà il chiarimento?

Continuano le tensioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip dove, dopo alcune settimane di convivenza, i rapporti sembrano ormai ben definiti. E così, se Alex Davide e Soleil si divertono inventando una canzoncina, altri non hanno gradito l’iniziativa e le parole.

Da una situazione relativamente leggera ne è nato, come spesso succede, un duro confronto. Alcuni degli inquilini, infatti, non hanno affatto apprezzato il gesto dei tre. In primis Katia Ricciarelli, ma anche Raffaella Fico, che hanno fatto notare ai ragazzi che la canzone fosse abbastanza inappropriata.

All’interno di questa discussione si è inserita Jo Squillo, solitamente abituata ad alleggerire i toni, ma in quest’occasione la showgirl degli anni ’90 ha voluto prendere di petto le altre donne del reality ed in particolar modo Soleil Sorge.

Jo Squillo si sfoga al Grande Fratello Vip: “Non voglio passare per questa donna”

Jo ha fatto presente a Soleil e alle altre coinquiline di non aver gradito alcuni pettegolezzi su di lei e sulla sua personalità, soprattutto perchè queste cose le sono state riferite e non dette in faccia.

La Squillo ha ribadito di non amare particolarmente le discussioni dai toni troppo accesi: “Non voglio passare per questa donna. Io faccio fatica a discutere”, ha specificato, invitando Soleil a non abbandonare la stanza. L’influencer però non ha raccolto il suo invito e si è allontanata per fumare una sigaretta: “Io non ho voglia di fare queste discussioni. Non lancio, dico cose che sono state”.

Così il confronto si è spostato con le altre donne presenti in sala, ovvero Raffaella, Ainett e successivamente Carmen Russo. La Fico ha fatto notare a Jo che il suo atteggiamento può essere facilmente male interpretato: “Passa questo messaggio, che tu non vuoi prendere posizione“.

A quel punto l’artista, che invece durante questa edizione del Grande Fratello Vip ha combattuto già alcune battaglie importanti, ha chiuso la questione: “Io non voglio prendere posizione, e non cambio perchè voglio essere rispettata per la mia carriera e per il mio essere donna”.