Amazon sorprende ancora: l’incredibile novità che cambia lo shopping

Amazon introduce un’altra interessante novità per quanto riguarda lo shopping online: mai più problemi di “taglia” per chi acquista con Prime

Lo shopping online è diventato ormai un must di questi ultimi anni. Con l’avvento degli smartphone e soprattutto con la varietà di scelta (e prezzi sempre più vantaggiosi) offerta dai vari rivenditori sul web sono sempre di più gli utenti che si convertono a questa nuova modalità per fare i propri acquisti.

Se prima c’era tanto scetticismo legato ai metodi di pagamento e anche alla diffidenza sui vari rivenditori, con la pandemia c’è stata un’ulteriore crescita dell’e-commerce e ovviamente Amazon continua a farla da padrone.

L’azienda di Jeff Bezos, grazie anche al servizio Prime decisamente economico e che permette consegne gratuite oltre a vari servizi accessori, ha deciso inoltre di implementare una nuova modalità che renderà ancor più comodo e con meno problemi l’acquisto di prodotti sulla sua piattaforma.

Amazon lancia la nuova pagina “prova prima paga poi”: come funziona

Uno dei grandi dubbi che da sempre i clienti si sono posti prima di effettuare gli acquisti online era quello relativo alla conformità del prodotto. Soprattutto quando si trattava di capi di abbigliamento o scarpe, ritrovarsi con un vestito più grande o della taglia sbagliata era molto comune.

Partendo dal presupposto che è sempre stato possibile effettuare un reso e vedersi restituire i soldi sulla carta di credito, la procedura spesso scoraggiava i clienti che preferivano provare direttamente gli abiti in un negozio fisico.

Da qualche giorno, per tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime, è disponibile la nuova sezione “prova prima paga poi” (A QUESTO LINK) grazie al quale potrai ricevere gli articoli che hai intenzione di comprare, provarli comodamente a casa tua e solo successivamente procedere al pagamento.

Come spiegato anche nella pagina di supporto, il funzionamento del servizio è molto semplice:

selezioni i capi che più ti piacciono e li ordini gratis; li provi a casa (entro 7 giorni dal ricevimento degli stessi); effettui online il check out, scegliendo cosa tenere e cosa restituire; usando lo stesso pacco e l’etichetta di reso prepagata, restituisci (a costo zero) quello che non desideri tenere.

Una novità che sicuramente farà piacere ai clienti di tutto il mondo e che incentiverà ancor di più lo shopping online. Per coloro che ancora non fossero in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime ricordiamo i costi: 3.99 euro al mese o 36 euro annuali in soluzione unica, con possibilità di usufruire di un mese di prova gratuita.