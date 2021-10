Bomba sul Grande Fratello Vip, altro che single: gieffina smascherata, le foto dei baci

Al Grande Fratello Vip la gieffina è stata smascherata! Nella Casa si è dichiarata single, ma le foto dimostrano l’esatto contrario!

Al Grande Fratello Vip, si sa, le bugie hanno le gambe corte ma a volte i concorrenti sembrano dimenticarlo per poi fingersi stupiti quando Alfonso Signorini rivela la verità su è spuntata sul web.

Lo sa bene, o lo saprà meglio durante la diretta di questa sera, Miriana Trevisan. L’ex ragazza di Non è la Rai durante il corso di quest’esperienza si è avvicinata a Nicola Pisu. Lui sta facendo di tutto per conquistare il suo cuore, ma lei ha rivelato di voler fare le cose con calma in quanto c’è suo figlio fuori ad osservare il tutto. In rete però si è sparsa la voce che la Trevisan abbia qualcuno al di fuori del programma e non soltanto suo figlio.

Per questo motivo, Alfonso Signorini le ha chiesto se conoscesse un tale Bruno. Lei ha prontamente smentito, affermando che si tratta soltanto di un amico e che è sentimentalmente libera, ma sarà realmente così? A dimostrare il contrario ci ha pensato Biagio d’Anelli che ha incastrato Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip.

Miriana Trevisan smascherata: il retroscena spiazza tutti al Grande Fratello Vip

Miriana Trevisan, durante il corso della sua esperienza al GF Vip, ha dichiarato in diverse occasioni di essere single, ma è davvero così? L’ex ragazza di Non è la Rai appare in alcuni scatti pubblicati da Biagio D’Anelli su Instagram, che trovate in fondo a questo articolo, mentre si bacia con un uomo che ovviamente non è Nicola Pisu.

Le foto, tra l’altro, sembrerebbero risalire a poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, confermando quindi che non avrebbe raccontato tutta la verità ad Alfonso Signorini durante la diretta di lunedì scorso.

“Sgamata! Miriana perché non racconti la verità?“ ha tuonato l’ex opinionista di Barbara d’Urso sul suo profilo Instagram. “Questo non è Nicola Pisu” ha aggiunto, taggando non solo la produzione del programma ma anche la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani.

Questi scatti nel giro di poche ore sono subito diventati virali sul web e c’è chi si chiede se Alfonso Signorini, durante il corso della diretta di questa sera con il GF Vip su canale 5, farà chiarezza in merito a questa questione: Miriana Trevisan è fidanzata oppure no?

Il mistero si infittisce ed alcuni iniziano a sospettare della sua sincerità, ma queste potrebbero essere anche fotografie appartenenti ad una vecchia relazione. A lei l’ultima parola.