“Mandatemi via”: volano coltelli al Grande Fratello Vip 2021

Grande Fratello Vip 2021, Un concorrente rimproverato dalla sua amica: “Non alzare la voce” ma lui sbotta: “Mandatemi fuori”. Tensione alta

Tensione nella casa del Grande Fratello Vip, con un certo nervosismo che inizia non solo a serpeggiare, ma ad aumentare in maniera costante. Ha fatto effetto un fortissimo diverbio che si è acceso tra due concorrenti: si tratta di un uomo e di una donna, tra loro sono volate parole grosse.

Entrambi si sono affrontati, mettendosi ai ferri corti. Ma cosa è accaduto? Lui, che nella “vita reale” fa l’attore, ha fatto scrivere ai suoi compagni Davide e Soleil la canzone che ha scritto dedicata all’esperienza nel reality. Però, il brano non è stato gradito da un’altra concorrente, e da altri coinquilini. Questi, senza molti riguardi, hanno appellato in malomodo l’aspirante cantautore, chiedendogli di tacere. Lui, però, non l’ha presa bene e si è arrabbiato molto.

Grande Fratello Vip, lite furibonda per una canzone

Critiche non solo alla performance, ma anche al testo, che è stato definitivo sbagliato. L’autore si è arrabbiato molto, invitando i suoi compagni di viaggio a essere più ironici. “Sdrammatizziamo un po’, non prendetevi così tanto sul serio una volta tanto”, ha sbottato l’autore della canzone. Poi il nervosismo ha prevalso, ed è venuto fuori un vero e proprio sfogo. “Basta, mandatemi fuori perché non ce la faccio più. Non posso cantare come voglio?”.

Da lì un durissimo sfogo che ha messo nel mirino Katia Ricciarelli, ossia colei che ha bacchettato e criticato Alex Belli per la sua canzone. Lei, vedendo la grande agitazione dell’attore, lo ha invitato a calmarsi: “Non è da te questo atteggiamento. Finalmente è venuto fuori il vero Alex, ma non alzare la voce contro di me!”, ha sbottato l’ex moglie di Pippo Baudo. Insomma, una tensione palpabile per una banale canzone. E i nervi nella casa del Grande Fratello Vip sono già a fior di pelle…