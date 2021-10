Anna Falchi, che trasformazione incredibile dagli esordi: ecco com’era

By

Anna Falchi ancora oggi è una donna bellissima e decisamente sexy, ma vi ricordate com’era agli esordi? Questa foto è davvero incredibile

Anna Falchi è arrivata ormai alla soglia dei 50 anni eppure ancora oggi è considerata una delle donne più belle e più sexy d’Italia. La presentatrice tv, dopo tante esperienze nel mondo della moda e dello spettacolo, conduce insieme a Salvo Sottile “I fatti vostri” su Rai 2 dal mese di settembre.

Icona sexy degli anni ’90 e anche nel 2000, la Falchi si è distinta negli ultimi anni anche per le sue foto hot sui social dopo le vittorie della sua squadra del cuore, la Lazio. Biancoceleste da ormai molto tempo, Anna non ha mai nascosto la sua passione e di recente è stata anche protagonista nel derby per aver ripreso il gestaccio di Zaniolo con il suo smartphone.

Tante le sue avventure sui set cinematografici e televisivi, ma anche sulle passerelle più famose d’Italia. Bellissima come sempre, non tutti però ricordano come era l’italo-finlandese ai suoi esordi.

Anna Falchi, la foto dei suoi esordi sui social: sguardo imbronciato e corpo mozzafiato

Nata a Tampere (Finlandia) nel 1972 da madre finlandese e padre italiano, Anna arriva da bambina in Italia a soli 6 anni per stabilirsi a Pesaro con la sua famiglia. Dopo gli esordi nel mondo della moda studia recitazione, partecipando poi a sit-com e film di successo come “Casa Vianello” e “Giovani e Belli” di Dino Risi.

Tra le tante apparizioni in tv va ricordato inoltre che la Falchi fu scelta per presentare Sanremo nel 1995 in compagnia di Pippo Baudo e Claudia Koll. Di recente è stata lei stessa a pubblicare una foto su Instagram risalente ai suoi esordi: viso e sguardo inconfondibile, capelli biondissimi e outfit decisamente sexy con calze autoreggenti.

Instagram”Anni ’90, prime foto in cui provavo a fare la fatalona”, il commento allo scatto dell’attrice che, nonostante lo sguardo imbronciato, era già stupenda e degna del ruolo di icona sexy rivestito durante quegli anni.

Oggi, a quasi 50 anni, la Falchi conserva intatta la sua bellezza. Durante questi anni la showgirl ha avuto varie relazioni: da Fiorello a Max Biaggi, passando per il matrimonio con Stefano Ricucci e la figlia avuta nel 2010 dall’imprenditore romagnolo Denny Montesi. Attualmente è legata al deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, con il quale ha una relazione dal 2011.