Bianca Guaccero messa alle strette: nuova batosta a Detto Fatto

Bianca Guaccero è stata messa di nuovo alle strette con Detto Fatto. La nuova batosta per la conduttrice non lascia speranze al pubblico del piccolo schermo.

Bianca Guaccero da qualche anno è al timone di Detto Fatto. La conduttrice ha raccolto la difficile eredità di Caterina Balivo, proponendo una versione del tutto rinnovata e differente dello show rispetto a quello mostrato durante i suoi esordi.

Bianca ha inserito se stessa e la sua essenza all’interno del format, introducendo sketch comici ed esibizioni canore al suo interno. Elementi del tutto assenti nella versione originale, ma che hanno trovato un ottimo riscontro nel pubblico del piccolo schermo ma nonostante ciò non è stato esente da polemiche.

Basti pensare, infatti, che durante la passata edizione il programma si è trovato al centro della polemica a causa di un tutorial, ironico ma non compreso, sul fare la spesa in modo seducente. Tant’è che Detto Fatto è stato sospeso per qualche giorno, in modo tale da riproporlo in una versione riveduta e corretta.

Purtroppo però le polemiche e le novità riguardanti per questo format non si fermano e qui e secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, c’è in arrivo una nuova batosta per Bianca Guaccero.

Detto Fatto chiude? L’incredibile indiscrezione sullo show di Bianca Guaccero

Secondo il settimanale, nel nuovo numero in uscita, infatti, il programma di Bianca Guaccero potrebbe presto chiudere. La decisione, qualora dovesse rivelarsi essere reale, non è immediata. In quanto Detto Fatto non chiuderebbe dall’oggi al domani, ma si parla di non rinnovarlo per una prossima stagione televisiva.

Quindi, nel caso in cui tutto dovesse essere confermato dai vertici Rai, lo show dovrebbe avere la sua ultima puntata in estate mentre a settembre il pubblico del piccolo schermo potrebbe trovare un nuovo format ad attenderlo e secondo il noto settimanale sarebbe già stato scelto anche chi potrebbe sostituire il programma dedicato ai tutorial.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, a prendere il posto dello show di Rai 2 potrebbe essere Michele Guardì, noto al pubblico del piccolo schermo per essere uno degli storici autori e registi della tv nostrana. Ovviamente Guardì non si occuperebbe della conduzione del nuovo format. Per questo sembrerebbero che l’azienda pubblica non abbia ancora pensato ad un nome e che il tutto si trovi alle prime fasi del progetto.

Ma per quale motivo la Rai ha preso questa scelta? Sembrerebbe, infatti, che Bianca Guaccero a Detto Fatto abbia non poche difficoltà a causa dei postumi del covid. La conduttrice, non è di certo un mistero, qualche tempo fa ha contratto il virus e ancora oggi purtroppo fa i conti con i postumi della malattia, che le renderebbe più difficile il lavoro sul set.

Detto Fatto sarà cancellato dalla Rai? Purtroppo non è la prima volta che viene fuori quest’indiscrezione, ma il pubblico del piccolo schermo spera che l’azienda possa cambiare idea e tenere ancora in vita il format.