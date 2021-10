Miriana Trevisan delusa al GF Vip: lo scivolone di Patrizia Mirigliani

Miriana Trevisan non ha potuto fare a meno di mostrare la sua delusione al GF Vip. Lo scivolone di Patrizia Mirigliani non è piaciuto.

Miriana Trevisan nel corso di questi giorni si è trovata al centro della cronaca rosa a causa della sua conoscenza con Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. In quanto in molti hanno sospettato che lei abbia qualcuno al di fuori del programma, ma il tutto è stato smentito da colui che è stato indicato come suo fidanzato in quanto ha precisato che tra loro c’è stata una conoscenza e niente di più, ma non solo.

Patrizia Mirigliani, la mamma di Nicola, ha manifestato pubblicamente il suo disappunto per questa conoscenza. Tant’è che sul profilo Instagram di lui è comparso un meme che paragonava l’ex ragazza di Non è la Rai ad Amalia, la strega di Paperino. Ovviamente Miriana non ha affatto reagito bene e durante il corso della diretta ha manifestato tutto il suo disappunto.

Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan delusa: Nicola Pisu la rassicura

Miriana Trevisan, è bene precisare, non ha condannato la diffidenza della mamma di Nicola Pisu, in quanto essendo anche lei una madre comprende a pieno che voglia proteggerlo visto che lui ha alle spalle un passato difficile, ma non ha potuto nascondere di esserci rimasta male. In quanto purtroppo è pienamente consapevole che nelle donne che scelgono di frequentare un uomo più piccolo c’è sempre una sorta di pregiudizio.

“Io lo avevo detto che fuori se la sarebbero presa con me” ha commentato lei, nel vedere le varie immagini che Alfonso Signorini le ha mostrato durante il corso della diretta, ma Nicola ha subito provato a rassicurarla affermando che a lui non importa quello che dice o pensa la sua famiglia o il pubblico del piccolo schermo: è pronto ad andare per la sua strada con lei.

Anche Sonia Bruganelli ha concordato l’ex ragazza di Non è la Rai, invitando tutti coloro che hanno criticato Patrizia Mirigliani a mettersi nei suoi panni. In quanto è semplicemente una madre che prova a proteggere un figlio che ha avuto un passato difficile. Un passato che senza dubbio sta influenzando anche il suo presente e per questo vuole evitare che vada incontro ad una delusione, ma Nicola Pisu ha ribadito di essere un uomo e in quanto tale deve essere libero di fare le proprie scelte.

Miriana Trevisan è stata gelata al Grande Fratello Vip e nonostante comprenda la madre di Nicola, non ha potuto fare a meno di mostrare una certa delusione. Dopo di questa, sceglierà di allontanarsi ancora di più dal concorrente che di essere di essere innamorato di lei? Staremo a vedere.