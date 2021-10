Oggi abbiamo deciso di darti la classifica dei segni zodiacali che ti spezzeranno sicuramente il cuore. Tu ci sei in classifica?

Come te la cavi a cuori spezzati?

No, non vogliamo sapere a quante persone hai rovinato la vita ma, semplicemente, chiederti se ti è mai capitato di avere il tuo cuore… ridotto in mille pezzi!

Noi, ovviamente, ci auguriamo che ti sia capitato il meno possibile ma non si può mai sapere.

Che ne dici: ti va di controllare insieme a noi la classifica dei segni zodiacali che, prima o poi, faranno in modo di rendere la vostra relazione veramente dolorosa?

Dai, magari riusciremo ad evitare i danni peggiori!

I segni zodiacali che ti spezzeranno il cuore: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Ti è mai capitato di avere il cuore spezzato?

Noi ovviamente ci auguriamo di no, come ti abbiamo detto prima, ma sappiamo bene che c’è il rischio che tu abbia dovuto fare i conti con una relazione finita male o, addirittura, neanche mai iniziata!

Purtroppo capita a tutti di confrontarsi con persone che, consapevoli o meno, finiscono per spezzare il nostro cuore.

Fortunatamente per noi, però, questa non è la norma e ricordiamo forse una o due volte nel quale il nostro cuore si è spezzato!

(Vero?)

LEGGI ANCHE –> Aiuto! Stai con uno dei segni più possessivi di tutto lo zodiaco? Scopriamolo subito

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di stilare per noi la classifica dei segni zodiacali che ti spezzeranno il cuore, non importa cosa succeda tra di voi.

C’è sempre la possibilità che, prima o poi e senza nessun riguardo per i tuoi sentimenti, questi segni facciano un vero e proprio patatrac. Pronto a scoprire quali sono?

Vergine: quinto posto

Impossibile spuntarla quando avete a che fare con una Vergine. Sapete benissimo, infatti, che i nati sotto questo segno sono dei veri e propri rubacuori!

La Vergine, infatti, è uno di quei segni che non si fa assolutamente problemi ad “usare” le persone o a lasciarle quando, improvvisamente, perde interesse.

I nati sotto il segno della Vergine sono dei veri e propri ammaliatori, capaci di attirarvi nella loro rete senza problemi.

Quando, però, si rendono conto che non valete così tanto come credevano o come si erano immaginati, tutto è perduto per sempre. La Vergine vi volta le spalle e non torna più indietro!

Scorpione: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dello Scorpione sanno essere veramente brutali in amore e potrebbero spezzarvi il cuore… con noncuranza assoluta!

Lo Scorpione è un segno molto individualista che mette sempre al primo posto il suo successo ed i suoi obiettivi.

Certo, sanno essere anche molto leali e sentimentalmente sono fedeli: almeno, fino a quando non fate qualcosa per irritarli o quando si rendono conto di aver fatto un errore.

A quel punto, non ci sono veramente scuse per il comportamento dello Scorpione. Spesso spezza cuori senza neanche preoccuparsi delle conseguenze!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo subito se sei uno dei segni più capricciosi dello zodiaco: ecco la classifica

Sagittario: terzo posto

Sul primo gradino del podio, immaginiamo per la sorpresa di molti, troviamo anche tutti i nati sotto il segno del Sagittario.

Chi è nato sotto questo segno, infatti, ha tanti lati positivi ma anche tanti difetti.

Il Sagittario è un segno che non si fa assolutamente problemi a farvi soffrire, o meglio: nel tentativo di non farvi soffrire finirà per farvi sentire proprio male!

I nati sotto il segno del Sagittario sono decisamente omertosi: non parlano mai e, quindi, finiscono per non dirvi che le cose stanno cambiando. Da un momento all’altro, semplicemente, li vedrete felici tra le braccia di un’altra persona e quella sarà la fine della vostra relazione!

Capricorno: secondo posto

Cari Capricorno, non siete al primo posto della nostra classifica di oggi solo perché c’è qualcuno che può essere peggio di voi.

Ma questo non significa che abbiate raggiunto un buon risultato, lo sapete vero?

I nati sotto il segno del Capricorno, infatti, sono i più probabili, tra i segni zodiacali, ad essere responsabili di cuori spezzati e relazioni finite male.

Non si preoccupano minimamente dei sentimenti degli altri visto che, per i Capricorno, esistono solo i propri sentimenti!

Freddi, indisponenti e mai disposti ad affrontare una discussione o prendersi la responsabilità di qualcosa che è andato storto… i Capricorno sono proprio terribili!

Fate attenzione con loro: è quasi sicuro che vi spezzeranno il cuore a metà!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo se sei uno dei segni più incoerenti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ti spezzeranno il cuore

Eh sì, al primo posto della nostra classifica troviamo proprio tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Possiamo solo sperare che, in questo momento, il tuo partner non sia nato proprio sotto questo segno!

I Gemelli, infatti, sono persone decisamente “irrequiete” che si comportano spesso molto male nelle relazioni.

Quando sono innamorati, sono partner favolosi: siete al centro dei loro pensieri e vi accudiscano e pensano a voi come farebbe il partner perfetto.

Se, però, i Gemelli perdono interesse sentimentalmente per voi o si lasciano distrarre da una situazione che sembra loro più propizia, potete aspettarvi guai a non finire.

I Gemelli, infatti, sono persone che non si fanno problemi a diventare improvvisamente fredde, distaccate.

Vi trattano da un momento all’altro come se foste spazzatura ma aspetteranno il momento giusto per addossare a voi la colpa della fine della vostra relazione!