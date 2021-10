Tieni il broncio, ti arrabbi per un nonnulla e pesti i piedi in terra appena possibile? Ah ma allora sei sicuramente nella classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco, vero?

Ti è mai capitato di mettere il broncio e non parlare più con nessuno semplicemente perché qualcosa non è andato esattamente come volevi tu?

Come? Dici di no? Ehi ma ti vediamo che stai iniziando a metterti sulla difensiva ed iniziando ad incrociare le braccia, sai!

La classifica di oggi dell’oroscopo, infatti, si concentra su tutti quei segni zodiacali che sono rimasti bambini… proprio perché sono rimasti capricciosi!

Scopriamo subito se sei anche tu nella classifica di oggi e no, ovviamente non intendiamo che in pizzeria sei uno di quei segni che prendono sempre la Capricciosa, ok?

Scopriamo chi c’è tra le prime cinque posizioni dell’oroscopo di oggi!

I segni più capricciosi dello zodiaco: sei nella classifica dell’oroscopo di oggi?

Quanto credi di essere capriccioso da uno a dieci?

Come? La tua risposta è zero? Sei proprio sicuro di quello che dici?

Ok, diciamo che ti abbiamo fatto abbastanza domande per il momento, va bene. Oggi, abbiamo deciso di metterti alla prova su un argomento decisamente curioso.

Vogliamo semplicemente (sempre se di “semplicemente si può parlare) scoprire quanto sei capriccioso o quanto lo sono i tuoi familiari ed amici.

Come? Ma grazie alla classifica dei segni zodiacali più capricciosi di tutto l’oroscopo!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più irresponsabili di tutti: ecco la classifica

Abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano, stilando la classifica dei primi cinque segni zodiacali veramente capricciosi.

Sei sicuro (ma veramente sicuro) che non ti troveremo nella classifica di oggi, con i piedi puntati, le braccia conserte ed un vero broncio sul viso?

Capricorno: quinto posto

Come? I nati sotto il segno del Capricorno si troverebbero nella classifica dei segni zodiacali più capricciosi di tutti? Ma è possibile?

La risposta è ovviamente sì anche se dobbiamo riconoscerlo ai Capricorno: sono in grado veramente di nascondere al meglio il loro broncio!

I nati sotto questo segno sono persone che si stressano veramente molto quando qualcosa non va come vogliono loro.

Peccato che nessuno (men che meno i Capricorno) sappia dire come i Capricorno vorrebbero che le cose andassero! Lavorano troppo? Si mettono a fare i capricci. Lavorano troppo poco? Di nuovo capricci. Vanno troppo poco in vacanza? Capricci, ancora. Insomma, avete capito: non sono mai soddisfatti e ve lo faranno sapere!

Ariete: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dell’Ariete lesinano veramente poco quando si parla di lamentale e capricci!

Gli Ariete, infatti, sono persone con aspettative veramente molto alte per sé stessi e per gli altri e, quindi, spesso si innervosiscono a causa veramente di un nonnulla.

Impossibile, poi, cercare di evitare il loro cattivo umore quando si sono infilati in un tunnel di “autodistruzione” e pessimismo!

Gli Ariete sono, generalmente, decisamente capricciosi ed intrattabili fino a quando non troveranno da soli il modo di “uscire” dal loro cattivo umore.

A volte possono essere veramente dei bambini: meglio cercare, quindi, di non farli arrabbiare o di non rimanere nei paraggi quando hanno qualche capriccio da smaltire!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo subito se sei nella classifica dei segni più maldestri e corriamo ai ripari!

Cancro: terzo posto

Beh, i nati sotto il segno del Cancro certamente non possono rimanere sorpresi dal loro posizionamento in questa classifica, non è vero?

Il Cancro, infatti, è un segno che può essere veramente capriccioso quando vuole ed è in grado di aspettarsi che gli altri sistemino tutti i suoi problemi.

Non lo fanno di certo per cattiveria quanto per un innato senso di “ingiustizia”. I nati sotto il segno del Cancro pensano spesso di essere gli unici ad avere brutte giornate e, quindi, sono anche spesso convinti di essere gli unici a meritare coccole e riposo!

Purtroppo il Cancro conosce decisamente poco l’espressione “rimboccarsi le maniche“. Preparatevi a qualche (ehm, numerosi) capriccio durante il vostro “viaggio” con loro!

Leone: secondo posto

I Leone sono veramente capricciosi quando vogliono è ora di dirlo. Non possiamo far finta per anni che i Leone non siano, in realtà, tra le persone più capricciose dello zodiaco perché, altrimenti, si arrabbiano e ci tengono il muso.

Basterebbe questo esempio a farvi capire che il Leone è uno dei segni più capricciosi dello zodiaco.

Se volete altre prove, però, generalmente vi basterà passare qualche tempo con il Leone per scoprire un lato di lui veramente poco attraente.

I Leone, infatti, sono persone che tengono facilmente il broncio agli altri o che si mettono letteralmente a fare i capricci se qualcuno non li tratta come vorrebbero.

Arroganti ed abituati a comandare, oltre che ad avere tutto quello che vogliono, quando lo vogliono, i nati sotto il segno del Leone sanno essere capricciosi e testardi.

A volte, poi, sono anche impossibili da consolare ed è quasi ancora più difficile cercare di capire che cosa vogliono da voi se, per caso ed ahi voi, li avete offesi in qualche maniera.

Capricci e ruggiti: ecco cosa potete aspettarvi dai Leone!

LEGGI ANCHE –> Scopriamo se sei uno dei segni più incoerenti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più capricciosi dello zodiaco

Cari Gemelli, sapevate bene che vi sareste trovati al primo posto della classifica di oggi: non potete di certo biasimarci per il vostro posizionamento!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono dei veri e propri maestri nel richiedere e desiderare… quello che non possono avere.

Per loro, “fare i capricci“, non è solo qualcosa di sporadico od episodico: si tratta proprio del loro modo di andare avanti nella vita!

I Gemelli, infatti, nonostante non portino mai a compimento nulla (se non appoggiandosi sulle spalle degli altri) non sono mai soddisfatti di niente.

O, anzi, forse è proprio perché non portano mai niente a termine che non sono mai soddisfatti, chissà!

Sempre pronti a correre da un’altra parte, a cercare di costruire un’immagine di sé più bella e scintillante di quella che hanno ora, i Gemelli non riescono veramente a finire una giornata senza fare qualche capriccio.

Non sarete mai in grado di soddisfarli quindi vi consigliamo, da subito, di lasciar perdere.

I Gemelli sanno essere veramente capricciosi: fateli sfogare e tornate da loro solo quando sono calmi!