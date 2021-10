C’è una qualche possibilità che tu sia nella classifica dei segni zodiacali più irresponsabili; che ne dici, controlliamo insieme?

Responsabilità? E che cosa sono?

No, no, meglio divertirsi, correre a fare baldoria quando possibile e anche, semplicemente, fare quello che vogliamo quando lo vogliamo, no?

Ok, va bene: cerchiamo di fare un respiro profondo e di capire meglio la questione: sei o non sei un irresponsabile?

A nessuno piace sentirsi chiamare con questo aggettivo. Dopotutto, essere irresponsabili non vuol dire essere spontanei o amare l’avventura ma essere persone… beh, che non si prendono nessun tipo di responsabilità!

Scopriamo che cosa dice l’oroscopo: ecco quali sono i cinque segni zodiacali ai quali dobbiamo stare… attenti!

I segni zodiacali più irresponsabili dello zodiaco: ecco la classifica di oggi

Capita a tutti di prendere delle decisioni non proprio entusiasmanti (come, ad esempio, quella di valutare l’idea di un bagno quando l’acqua è infestata di squali).

Certo, non tutti possiamo sempre avere il tempo e la voglia di ragionare su ogni nostra piccola scelta, al fine di fare quella più ottimale ogni volta.

Le persone di cui vogliamo parlare oggi, però, sono semplicemente irresponsabili.

Prive di preoccupazioni, senza voglia di assumersi le proprie colpe o le proprie responsabilità (per l’appunto) quando fanno qualcosa e sempre alla ricerca di un poco di adrenalina.

Non vogliamo fare accuse di nessun genere ma non è che per caso ti sei riconosciuto in questa descrizione?

Dai, non importa che tu ci risponda in maniera sincera: dopotutto abbiamo stelle e pianeti dalla nostra parte!

Ecco, secondo loro, quali sono i segni zodiacali più irresponsabili di tutto l’oroscopo: chissà se sei tra le prime cinque posizioni!

Sagittario: quinto posto

Nonostante siano persone certamente non sciocche e capaci assolutamente di prendersi cura di sé stesse, i nati sotto il segno del Sagittario possono essere molto irresponsabili.

Non si tratta tanto di mettere gli altri in difficoltà, quanto di scegliere sempre e comunque quello che vogliono fare piuttosto che quello che devono fare.

Ecco, quindi, che i nati sotto il segno del Sagittario scelgono sempre il partner più tormentato, il licenziamento piuttosto che il lavoro in ufficio, di cenare con la torta ogni sera oppure, semplicemente, di andare al cinema piuttosto che lavare casa.

Il Sagittario è un segno decisamente irresponsabile: fate attenzione intorno a loro!

Bilancia: quarto posto

Trovate strano incontrare la Bilancia nella classifica dei segni zodiacali più irresponsabili? Allora vuol dire che non conoscete bene un nato sotto il segno della Bilancia o che non lo avete “colto” in flagrante.

La Bilancia, infatti, è un segno che si lascia andare spesso a qualche piccolo guizzo da irresponsabile.

I nati sotto questo segno, infatti, sono troppo occupati a compiacere gli altri per poter ragionare un attimo su che cosa sia meglio per loro!

Ecco perché, quindi, la Bilancia finisce spesso per essere vittima delle sue stesse azioni: le conseguenze ricadono su di lei e, per fingere di essere come i ragazzi cool, la Bilancia spesso finge che non le importi se il suo cuore… è spezzato!

Toro: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro possono sembrarci veramente fuori posto nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi, vero?

Ma come, così organizzati ed efficienti sul lavoro e così rigorosi nelle loro relazioni: possibile che i nati sotto il segno del Toro siano degli irresponsabili?

La risposta è, ovviamente, sì: l’oroscopo non si sbaglia mai!

Il Toro, infatti, è un segno che non si occupa minimamente di quello che non gli interessa. Tasse, sentimenti altrui o anche solo ricordarsi una strada, un indirizzo o un impegno sono per lui argomenti assolutamente off limits. Il Toro, infatti, non solo non ha tempo per occuparsi delle cose che non possono, immediatamente, gratificarlo ma si inalbera ed innervosisce anche quando qualcuno gli fa notare che… beh, dovrebbe occuparsene!

Pesci: secondo posto

Cari nati sotto il segno dei Pesci, è ora di guardare in faccia la realtà: potete essere veramente molto irresponsabili quando vi ci mettere!

I Pesci, infatti, preferiscono fingere che il mondo reale (con le sue brutture, scadenze e regole) non esista. Certo, per i Pesci esiste tutto un altro mondo, dove possono vivere con felicità ed esplorare i loro lati artistici e umani.

Peccato, però, che per tutti gli altri questo mondo, dove i Pesci fanno quello che vogliono, non esista: la realtà è che i Pesci si comportano come vogliono… solo nel mondo reale!

Ecco, quindi, che numerose persone devono “seguire” i nati sotto il segno dei Pesci per aiutarli in ogni situazione.

Portarli in giro perché non hanno la patente, occuparsi di cucinare per loro, di trovare loro lavoro o di farli uscire di casa per prendere un po’ di sole.

Se fosse per i Pesci, questi ultimi non avrebbero assolutamente una vita normale. Lascerebbero tutto per correre a vivere nei boschi oppure per andare a fare gli artisti in un paese distante. Niente di male in questo, sia chiaro. Peccato che i Pesci debbano fare i conti, come tutti noi, con delle responsabilità… che spesso cercano di evitare!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più irresponsabili

Va bene, non possiamo di certo dire che questa sia una sorpresa, vero?

Cari Gemelli, sapete bene che meritate la palma di segno più irresponsabile di tutto l’oroscopo: l’avete voluta, avete lottato per conquistarla e adesso è vostra!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone assolutamente irresponsabili alle quali, sfortunatamente, non si può affidare nulla.

Che si tratti di un progetto (lavorativo o di vita) o di un qualcosa di personale che avete deciso (ahi voi) di portare avanti con i Gemelli, poco importa.

Sappiate che i Gemelli non vi saranno mai di aiuto e che, soprattutto, non si prenderanno mai la responsabilità di niente.

D’altronde, i Gemelli sono fatti così: sono semplicemente irresponsabili e non curanti! Si occupano solo di quello che gli interessa e, generalmente, sempre per poco tempo. I loro interessi sono mutabili e labili, cambiano al primo colpo di vento.

Fate attenzione intorno ai Gemelli: il loro modo di fare potrebbe veramente crearvi dei grossi problemi se non sarete pronti a gestirli!