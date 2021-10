Bonolis irrompe al GF Vip e zittisce Signorini: il retroscena su Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è approdato a sorpresa al Grande Fratello Vip e, dopo aver zittito Signorini, ha fatto una precisazione su Sonia Bruganelli.

Paolo Bonolis è stato l’ospite a sorpresa di questa diretta del GF Vip con Alfonso Signorini. Il marito di Sonia Bruganelli si è collegato telefonicamente facendo delle precisazioni su alcune dichiarazioni precedentemente rilasciate a Carta Bianca.

Durante il suo intervento nello show, oltre a parlare di argomenti interessanti legati a temi di attualità, ha risposto ad una domanda sul reality show di canale 5, asserendo che quando ha corteggiato sua moglie ha utilizzato un’esca grossa per il pesce più raro e bello del mare, facendo riferimento alle dichiarazioni di lei che aveva confidato qualche giorno prima che lui aveva mentito all’epoca asserendo che la barca su cui si trovavano era la sua.

Bonolis al GF Vip ha fatto alcune precisazioni su quanto dichiarato da lui a Carta Bianca, visto che alcuni hanno travisato le sue parole, ed ha anche zittito il padrone di casa, in maniera bonaria, visto che lui non gli permetteva di poter raccontare la sua versione della storia perché euforico della sua presenza, seppur telefonica, nello show.

Grande Fratello Vip: Paolo Bonolis fa una precisazione su Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, durante il corso della diretta del Grande Fratello Vip, ha specificato che quelle dichiarazioni su sua moglie erano per esaltarla e farle un complimento e non di certo per denigrare la sua persona come invece in molti hanno sospettato ed insinuato.

Tant’è che entrambi, sia lui che sua moglie Sonia Bruganelli, non comprendono come da un’intervista molto interessante legata all’attualità tutti si siano focalizzati soltanto su una singola domanda legata alla cronaca rosa.

Per questo motivo il conduttore di Avanti un altro ci ha tenuto a precisare che lui ha sempre avuto un’opinione molto alta di sua moglie e non voleva di certo lanciarle una frecciata durante l’intervista rilasciata a Bianca Berlinguer come alcuni hanno voluto credere o fraintendere.

“Questo sai che cosa vuol dire?” ha ripreso la parola Alfonso Signorini. “Che anche la Berlinguer segue il Grande Fratello Vip!” ha aggiunto con un pizzico di ironia, provando a smorzare un po’ i toni.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è chiaro più che mai che sono più innamorati e a tutti quelli che avevano sospettato che dietro le sue parole ci fosse della malizia non resta che ricredersi perché le sue affermazioni sono state del tutto travisate ed ora c’è perfino la smentita in diretta durante il corso del reality show di successo di canale 5.