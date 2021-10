Grande Fratello Vip 6, ridotta in un fiume di lacrime: “Mi sento sola”

Al Grande Fratello Vip è arrivato lo sfogo inaspettato di una delle concorrenti: lacrime e parole molto dure, riuscirà a resistere?

Settimana davvero movimentata per una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando ovviamente di Soleil Sorge che è finita di nuovo al centro delle critiche insieme al suo ex Gianmaria Antinolfi.

Sono in tanti a pensare infatti che i loro rapporti e anche quelli con Sophie Codegoni siano semplicemente un teatrino orchestrato ed organizzato già prima di entrare all’interno del reality. Soleil e Gianmaria, a favore di telecamere, ne hanno parlato qualche ora fa ma nel tentativo di mettere una pezza hanno peggiorato la situazione.

Le loro frasi su “handicappati e down” hanno fatto insorgere il pubblico, che ha chiesto la loro squalifica. In tutto questo Soleil è entrata in una fase davvero problematica all’interno della casa e dopo tutte le accuse degli ultimi giorni ha avuto un crollo.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, doppia squalifica in arrivo? Le frasi agghiaccianti

Soleil Sorge crolla al Grande Fratello Vip: lacrime e sfogo con Gianmaria

Così l’influencer, in giardino in compagnia di Gianmaria, ha finalmente tirato fuori tutto il suo malcontento ed è scoppiata in lacrime davanti al suo ex fidanzato: “Mi sento sola, non sono riuscita a stringere legami importanti con nessuno. A parte i miei follower che mi danno dei minimi segnali di affetto, qui dentro nessuno se ne frega un cavolo”.

Gianmaria ha tentato di dare un sostegno morale alla ragazza, invitandola a non abbattersi e a tenere duro. Ma ancora una volta il pubblico da casa non ha gradito la scena, secondo loro architettata, e ha coperto di critiche Soleil:

LEGGI ANCHE: “Sei un falso, hai orchestrato tutto”: volano stracci al Grande Fratello Vip

“Che teatrino, falsa, falsissima. Lacrime finte, prima attacca, insulta e poi piange”. Riusciranno con il tempo i due ex piccioncini a conquistare i telespettatori, oppure avranno ragione tutti quelli che sostengono la tesi del teatrino costruito dall’esterno?