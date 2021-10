Era una delle letterine più amate: a 43 anni oggi è così

E’ stata una delle famose letterine di Passaparola, ma da qualche anno si è ritirata a vita privata e si hanno pochissime notizie su di lei

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo secolo Passaparola è stato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Il game show condotto da Gerry Scotti è sicuramente diventato famoso anche grazie alle sue vallette, conosciute con il nome di “letterine“.

Molte di loro hanno avuto un grandissimo successo e hanno poi continuato la loro carriera nel mondo dello spettacolo, diventando conduttrici affermate e seguitissime anche oggi: basti pensare a Ilary Blasi e Silvia Toffanin, che oggigiorno sono due delle “prime donne” di Mediaset.

Altre invece hanno fatto perdere le loro tracce, come ad esempio Benedetta Massola. La ragazza fece parte del cast di Passaparola per due edizioni consecutive, dal 1999 al 2001. Oggi però la sua vita è molto riservata: sapete com’è e cosa fa oggi?

Benedetta Massola: cosa fa oggi una delle letterine più amate

Figlia di un nobiluomo di nome Aleramo, discendente dei baroni Massola Taliacarne, Benedetta nasce e cresce in Liguria in una piccola città vicino a La Spezia. A 14 anni firma il suo primo contratto come modella, mentre nel 1999 diventa una delle letterine di Gerry Scotti a Passaparola.

Dopo la sua avventura nel quiz preserale, ha condotto anche alcuni programmi in Mediaset (ad esempio Sipario) oltre a recitare in diverse fiction e serie tv tra le quali ricordiamo “Un ciclone in famiglia”.

Dal 2011 in poi, e quindi da più di dieci anni, Benedetta ha però deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo e condurre una vita privata senza essere al centro dell’attenzione.

Nel 2015 ha sposato Jean Sebastién, suo fidanzato da otto anni, all’abbazia di Sant’Antimo a Montalcino: al matrimonio era presente anche Lapo Elkann, suo ex fidanzato. Dalla relazione con Jean Sebastien sono nati due figli, la prima Sophie era già nel pancione della mamma il giorno del matrimonio.

E’ proprio per dedicarsi alla famiglia che Benedetta ha abbandonato le luci della ribalta. In una sua recente intervista ha dichiarato di non essersi affatto pentita: “Non mi mancano la tv e nemmeno le occasioni perse. La mia realtà oggi è Sophie, il bambino che aspetto e il mio Jean accanto a me”