Alba Parietti e il dolore senza fine: “Oggi saresti una donna di 40 anni”

Alba Parietti è tornata a far parlare di sé, ma non per l’uscita di un nuovo progetto o per la partecipazione ad un lavoro inedito, ma per raccontare il suo dolore. Dal passato fa irruzione nella sua vita come un fulmine a ciel sereno, ecco perché.

Se Alba Parietti è nota per il suo humor e travolgente bellezza, al momento non può dirsi lo stesso perché ha messo tutto da parte per fare la drammatica confessione. Dopo essere stata per poco in tv, come sostegno al figlio Francesco Oppini, reduce dal Grande Fratello Vip e anche a causa di un terribile scherzo delle Iene, di cui proprio quest’ultimo è stato vittima, adesso è pronta per sfogarsi.

Alba Parietti è una conduttrice molto amata per la sua spontaneità e professionalità. Agli inizi ha cercato di intraprendere la carriera di cantante, infatti era conosciuta solo come Alba, nome datogli da genitori partigiani in onore della prima citta piemontese ad essere salvata.

Nel mondo della musica non ha avuto il successo sperato. Infatti, è proprio nella conduzione di programmi che ha avuto un grande seguito, diventando negli anni Novanta un’icona, anche perché presente praticamente nella maggior parte delle trasmissioni.

La sua storia è molto complicata anche a causa del male che ha combattuto. La vita le ha posto tante sfide, ma si tratta pure sempre di una donna ricca di sorprese, in gamba e molto forte.

Proprio per questo vederla cadere in lacrime non è facile, ma è una persona che ha sentimenti veri, specialmente dopo l’evento in quesitone è impossibile trattenersi.

Alba Parietti senza censure, confessa la verità

Ultimamente, è stata in tv per delle polemiche, come il litigio dopo le accuse fatte alla collega Maria Teresa Ruta, creando scompigli e fazioni divisorie tra chi sostiene l’una e l’altra. D’altronde che aspettarsi da un fuoco vivo come la Parietti? Di certo, non ci si aspetta la tristezza, di cui sono colme le sue ultime parole.

Si tratta della Parietti, ma non solo. Il dramma tremendo che ha dovuto affrontare la riguarda soltanto indirettamente. Perché le principali vittime sono il figlio, Francesco Oppini, e l’ex fidanzata morta Luana.

Il 17 ottobre non è stato un giorno facile per madre e figlio, tanto che Alba le dedica questa foto in un suo post di Instagram con una dedica toccante. Il giorno dell’anniversario della morte, sarebbe stata una donna di 40 anni, ma la vita ha deciso diversamente.

La giovane muore in un incidente stradale la notte del 17 ottobre del lontano 2006. I due giovani vivono un amore appena sbocciato, fresco e con tanti sogni davanti, ma nel momento in cui la ragazza sta rincasando dal lavoro, si consuma la tragedia.

Francesco lo ha raccontato ad Alfonso Signorini quando era un concorrente del Grande Fratello Vip, ma adesso nonostante passino gli anni, continua a ricordare la sua Piccola Lu con tanto affetto, perché la morte l’ha portata via troppo presto.