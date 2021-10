Chi sono Lara Carnevale e Matteo, compagna e figlio di Simone Montedoro: come si sono conosciuti e dove vivono attualmente

Simone Montedoro è uno degli attori più apprezzati in Italia. Il romano ha raggiunto la sua popolarità interpretando il Capitano Tommasi nella fiction Rai “Don Matteo” e da qualche settimana è protagonista, sempre sulla tv nazionale, del programma di Carlo Conti “Tale e quale show”.

Se di Simone si conoscono abbastanza dettagli ed è ormai un volto noto al pubblico, meno si sa in merito alla sua vita privata. L’attore fa coppia fissa da parecchi anni con Lara Carnevale, un’atleta professionista che ha praticato i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon.

La loro storia va avanti da tempo, nonostante i due non si siano mai sposati. Un rapporto comunque forte e duraturo, nato qualche anno fa grazie a due lettere “galeotte” con una scena simile a quelle dei migliori film romantici.

Lara Carnevale e Matteo, compagna e figlio di Simone Montedoro: come si sono conosciuti e dove vivono adesso

A raccontare l’inizio della loro storia d’amore è stato lo stesso Simone in un’intervista a Tv Blog: “Ci siamo un po’ frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Poi, un giorno, dovevamo capire se andare avanti o no. Era Natale e ci siamo visti a casa mia. Ci siamo consegnati due lettere scritte e mano e nessuno sapeva niente. Abbiamo letto queste lettere in cui abbiamo messo da parte la corazza e da lì è nato tutto e non ci siamo più lasciati”.

L’attore e Lara vivono da tempo a Ibiza, dove si sono trasferiti a causa del lavoro di lei (fa la personal trainer di Gyrotonic, una disciplina brevettata e ideata negli anni ’80 da Jiuliu Horvat): “Viaggio avanti e indietro ma è un piccolo sacrificio che faccio volentieri. Ci siamo trasferiti lì per il lavoro della mia compagna e ci siamo trovati molto bene”, ha ammesso Simone ai microfoni di Sorrisi e Canzoni Tv.

I due, pur amandosi, non si sono ancora sposati: secondo loro il matrimonio è un passo ancor più importante ai giorni d’oggi in cui è molto più comune e facile andare a convivere. Dalla loro unione, nel 2014, è nato Matteo, che di recente ha compiuto 7 anni.

Il loro figlio si trova benissimo sull’isola spagnola e come ha ammesso l’attore “va a scuola e parla già lo spagnolo meglio di me!”.