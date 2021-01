By

Maria Teresa Ruta e Alba Parietti a confronto al GF VIP. Un confronto acceso e del tutto atteso siccome la mamma di Oppini ne aveva dette tante.

Maria Teresa Ruta durante lo scorso appuntamento aveva lanciato una bomba gigantesca. Aveva indossato un abito leopardato durante un incontro con Alain Delon e quest’ultimo le aveva poi proposto un drink. Dovevano in primis cenare assieme, ma la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti, aveva preso il suo posto al tavolo degli ospiti.

In effetti però, racconta la bella Maria Teresa Ruta, il dopo cena (per un drink) lo ha fatto lei assieme ad Alain Delon. Alba Parietti su Instagram invece avrebbe risposto in modo un po’ piccante alle dichiarazioni della Ruta.

Il tutto ha anche infastidito la Ruta che si è arrabbiata per quello che è stato scritto dalla Parietti. Stasera è invece arrivato il momento della “resa dei conti”. A confronto le due bellissime “regine” e “leonesse”.

Il confronto fra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti: le risposte inattese

Bisogna dire che il conduttore dello show dopo aver fatto le proprie ricerche ha confermato quanto raccontato in precedenza dalla Ruta su Alain Delon. A questo punto manca solamente il confronto finale fra quest’ultima e la mamma di Francesco Oppini che sui social le ha anche detto: “A’ ripijate Maria Teresa, ne resterà una sola“.

“Stai facendo un grande fratello meraviglioso, dato che sei una persona che ha un grandissimo carattere e ci conosciamo da più di 40 anni” dice Alba. Per poi aggiungere: “Smettila di affossare le altre per elevarti“.

La Ruta ha risposto che si stava parlando di vestiti e poi si è arrivato a parlare di tutt’altro, non era quindi sua intenzione mettere l’argomento “Alain Delon”. Bisogna dire che però le due hanno affrontato l’argomento anche con un sorriso ed una risata.

Il rapporto fra le due non sembra molto chiaro. Alba Parietti e Maria Teresa Ruta sembra però che non abbiano una vera e propria ascia di guerra da sotterrare. Infondo, dobbiamo dirla tutta, Cristiano Malgioglio ha detto che in realtà Alain Delon voleva stare con Mara Venier. Il duo diventa proprio un triangolo.

