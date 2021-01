By

Vuoi fare colpo con le tue conoscenze delle stelle? Ecco quali sono i segni zodiacali che credono nell’oroscopo, con loro non sbaglierai!

L’oroscopo è qualcosa che molti di noi leggono, quando ci capita sotto gli occhi, magari un po’ svogliatamente e per farci due risate.

Dopotutto, le previsioni delle stelle e dei pianeti insieme alla disamina dei caratteri dei segni dello zodiaco non sono una scienza esatta!

Se, però, per te l’oroscopo è qualcosa di più che una semplice previsione giornaliera, scopri insieme a noi quali sono i segni che la pensano come te.

Ci sono tantissimi segni zodiacali che non credono nelle previsioni: ecco quelli con i quali, invece, puoi andare d’accordo!

Segni zodiacali che credono nell’oroscopo: ecco quali sono

Ti è mai capitato di leggere a qualcuno il suo oroscopo, solo per sentirti rispondere che non crede in “queste cose”?

Vorresti parlare di quadri astrali ed influenza dei pianeti ma il tuo partner sbuffa ed alza gli occhi al cielo ogni volta che nomini lo zodiaco?

Bene, sappi che questo è un problema comune a molti; non tutti i segni dello zodiaco, infatti, credono nell’oroscopo!

Di certo non è semplice leggere di essere uno dei segni meno intelligenti di tutto l’oroscopo oppure sapere che alcuni segni diventeranno ricchi facilmente.

Dopotutto l’astrologia non è una scienza esatta e, quindi, gli scettici difficilmente si convincono della bontà delle previsioni.

Se non vuoi più trovarti nella posizione di “parlare al muro”, ecco quattro segni che credono nell’oroscopo almeno quanto te.

Pronto a scoprire quali saranno i tuoi nuovi migliori amici?

Gemelli: quarto posto

Anche se sono decisamente razionali (quando vogliono esserlo) i nati sotto il segno dei Gemelli credono molto nell’oroscopo.

Magari non in quello giornaliero, capace di predire l’andamento di una sola giornata, ma in tutte le previsioni che riguardano la vita dei segni.

I Gemelli, infatti, credono moltissimo alle caratteristiche ed a quello che dovrebbero fare i segni zodiacali e leggono avidamente tutte le notizie riguardo la classificazione dei segni dello zodiaco.

Si vergognano un po’ di questa passione quindi, per loro, questo argomento non è sempre semplice da affrontare.

Un Gemelli, però, si rapporta agli altri anche in base al loro segno zodiacale: meglio stare attenti, quindi!

Toro: terzo posto

Vi sembrerà strano incontrare il Toro, uno dei segni più scettici di tutto lo zodiaco, al terzo posto della classifica dei segni che credono nell’oroscopo.

Eppure, anche se non lo ammetterebbe mai, il Toro è uno di quei segni che legge giornalmente l’oroscopo!

Certo, lo fa sempre con una punta di malizia e non è mai pienamente convinto della bontà dei consigli che trova nelle pagine legate all’astrologia, eppure questo segno adora sentirsi dire come andrà la sua giornata e la sua vita.

Più di tutto, il Toro legge le previsioni sentimentali, argomento sul quale non ha sempre il pieno controllo.

L’oroscopo lo aiuta, spesso e volentieri, a capire cosa dovrebbe fare ed il Toro segue appassionatamente in consigli d’amore che trova nell’oroscopo.

Insomma, anche se ci crede fermamente, dovrete lasciare che sia il Toro stesso a nominarvi l’oroscopo per la prima volta!

Pesci

Romantici, sognatori e convinti che la vita che “vediamo” non sia l’unica che possiamo sperimentare, i nati sotto il segno dei Pesci credono fermamente nell’oroscopo!

Ci credono, però, in una maniera del tutto unica e particolare.

Prendono le previsioni astrali come un punto di partenza, qualcosa che può aiutarli ma che devono anche “piegare” al loro volere.

Insomma, affrontano l’oroscopo come un canovaccio, da seguire quando è buono e da ribaltare completamente quando è cattivo.

Credono ciecamente nel potere delle stelle e cercano di fare tutto quello che possono per assecondarle e blandirle.

Insomma, sono gli amici perfetti con i quali parlare di movimenti astrali e confrontare l’andamento dell’oroscopo!

Cancro: al primo posto nella classifica dei segni che credono nell’oroscopo

Se stai leggendo questo articolo, con ogni probabilità, questo è proprio il tuo segno.

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono quelli che credono fermamente nell’oroscopo e nelle sue caratteristiche!

Parlare con un Cancro di stelle e di pianeti ti darà sempre una grande soddisfazione; si tratta di un segno che conosce tutte le caratteristiche degli altri ed è davvero curioso di conoscere le previsioni di ogni giorno!

Un Cancro controlla il suo oroscopo, poi quello dei familiari e del partner prima di chiamare qualche amico in modo da leggere anche qualche altro segno.

Insomma, è un segno che crede veramente nel potere delle stelle e non fa niente per nasconderlo: se non sai di cosa parlare con un nato sotto il segno del Cancro, lo zodiaco è un ottimo argomento per rompere il ghiaccio!