Bocca naturale e più carnosa: i trucchi per un make up magico

Ecco i trucchi per un make up magico: come avere una bocca naturale e labbra più carnose

Avere labbra carnose e ben definite è il sogno di molte donne. C’è chi pensa alla chirurgia estetica o chi riesce ad utilizzare qualche trucco col make up per avere delle labbra alla Jessica Rabbit.

Uno dei truccatori più noti del nostro paese, ovvero Manuele Mameli nonché Make up Artist di Chiara Ferragni, ci svela qualche trucchetto per un effetto plump.

Seguiamo insieme i consigli di Mameli per ottenere delle labbra carnose in perfetto stile plump

Bocca carnosa: ecco i trucchi per un effetto plump

Per avere delle labbra carnose e ben definite è importante avere questi tre prodotti di make up: una matita labbra, un rossetto nude abbinato e una base che annulla le labbra.

Il segreto di Manuele Mameli per rimpolpare le labbra di Chiara Ferragni è quello di avere una matita labbra nude per cercare di creare un nuovo contorno più ampio alle arcate labiali.

“Basta disegnare il contorno con una matita dal tono neutro andando leggermente fuori dal bordo in maniera naturale” spiega Manuele e continua: “Poi con un pennello da sfumatura, si ripassa il tratto per togliere l’effetto della linea dritta, in modo che le labbra risultino voluminose senza sembrare fake“.

Dopo di che devi applicare un rossetto anche lui nude e poi picchettare il centro delle labbra con una nuance più chiara. Se non hai quest’ultimo puoi adoperare un ombretto o un illuminante il risultato ottenuto sarà il medesimo.

Il fine di questo make up è quello di dare l’illusione ottica di avere labbra immediatamente più grandi.

1) Bocca carnosa con l’effetto chiaro – scuro

Puoi ottenere labbra carnose anche utilizzando un altro metodo di make up.

Questo trucchetto è stato inventato dalla Make up Artist e influencer Ash Walker.

Per questo metodo occorre disporre di due matite per labbra di due nuance diverse.

Quello che devi fare è disegnare tutto il contorno labbra con una tonalità di matita rossa o rosata e poi applicare un tono più scuro sull’arco di Cupido (la parte superiore e centrale del labbro).

Ti basterà poi sfumarlo per un effetto carnoso e ben definito

2) Bocca carnosa con l’effetto ombré sulle labbra

Parliamo adesso del metodo che utilizza la Make up Artist Huda Kattan.

Lei non ha mai fatto mistero di avere giocato con gli interventi di filler lips alla bocca ed inoltre si aiuta anche con il trucco.

Huda utilizza un piccolo trucchetto: stende un rossetto di colore più scuro su tutta la bocca e poi ne sovrappone uno con una nuance più chiara solo sulla parte centrale.

In questo modo otterrai un effetto ombreggiato che donerà più volume al tuo sorriso.

3) Labbra carnose: come ottenere un punto luce

Per avere delle labbra carnose c’è qualcuno che gioca con i volumi e tra questi troviamo la Make up Artist Nikki Wolff con un milione e mezzo di followers.

Nikki sa giocare sapientemente con i volumi per enfatizzare la “pomposità” della bocca.

Quello che ti serve è un illuminante, preferibilmente in crema perché è più facile da applicare, e picchiettarlo sull’arco di Cupido.

Cos’ otterrai un punto luce plump sulle tue labbra.

Dopo devi applicare il rossetto e un lipgloss dello stesso colore. L’applicazione di quest’ultimo aiuta immediatamente a rimpolparle riempiendole. In questo modo otterrai un effetto specchio capace di farle ingrandire in un attimo.

Nikki Wolf ha un altro consiglio ancora. Prima di dedicarti al trucco labbra, meglio stendere un correttore o un fondotinta sulla bocca.

Questo effetto tenderà ad annullare il contrasto con il viso e creare una base a cui far aderire in modo ottimale il make up