Grande Fratello Vip, nasce una nuova coppia? “C’è un interesse”

Nuova coppia nella Casa del Grande Fratello Vip? “C’è un interesse“

Il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini è iniziato da più di un mese e gli amori hanno già iniziato a sbocciare.

Primo fra tutti quello tra Manuel Bortuzzo e una delle sorelle Princess Lulù che però è già stato concluso per scelta di lui.

Poi abbiamo un nuovo amore tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu che sta sbocciando e non si sa come andrà a finire e quello tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni che sembrerebbe essere già finito.

Durante le dirette, però, i telespettatori studiano i coinquilini della Casa e qualcuno ha notato l’inizio di un nuovo amore nascosto.

Nessuno se lo aspetta, ma arriva la conferma! Vediamo cosa è successo

Manuel Bortuzzo ha puntato gli occhi su un’altra coinquilina della Casa del Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo si è frequentato con la Princess Lulù per un mese. Il bacio sotto le coperte ha fatto sognare molti italiani, ma non il gieffino.

Manuel si è subito stancato della Princess, perché era troppo gelosa e aveva fin troppo bisogno di affetto.

Da quel momento, il ragazzo non ha più proferito parola sui suoi sentimenti, ma sembra che il suo cuore stia battendo per una nuova coinquilina della Casa.

Il cast ha la possibilità di avere un contatto con l’esterno tramite la Social room. Loro possono leggere delle domande poste dai fan del reality.

Ad entrare nella stanza sono Manuel Bortuzzo e l’amico fidato e campione olimpico Aldo Montano.

La prima domanda viene posta proprio a quest’ultimo e gli viene chiesto quale delle donne della Casa lo avrebbe intrigato se fosse entrato da single.

Aldo ha dato una risposta poco esauriente e evitando di dire nomi: “Non saprei rispondere, non c’ho mai pensato. Quindi per adesso nessuna, perché dovrei pensarci. Magari ci penso e ve lo dirò in futuro“.

Montano non ci pensa proprio anche perché ha una fidanzata fuori dalla Casa e, diciamocelo, sembra una dea scesa dall’Olimpo.

A Manuel, invece, viene chiesto se nutre un interesse per Soleil Sorge e qualcosa lascia intendere di sì.

“Un interesse c’è” esclama Bortuzzo e spiega il suo parere: “Non è un interesse di chissà quale tipo. Però è una bellissima persona, la vorrei conoscere di più“.

Manuel non trova proprio difetti nella gieffina: “Posso dire che è molto simpatica, interessante e che mi fa stare bene. Quindi un interesse in questo senso. Sole è piena di risorse e tutta da scoprire“.

Mi sa che i telespettatori ci hanno visto lungo.

L’unico problema è che Manuel continua a fare incubi su di lei: “Spero di non sognare più di farla fuori, perché non so come mai faccio questi incubi su di lei“.

E’ per questo che non ha ancora fatto il primo passo o ha paura della reazione del suo ex flirt Lulù?

Aldo Montano rivela l’interesse di Manuel Bortuzzo ad una concorrente del Grande Fratello Vip

Usciti dalla Social room, Aldo e Manuel hanno continuato la loro serata in tranquillità, ma Montano non ha resistito nel rivelare l’interesse del suo amico.

Aldo confessa della cotta alla ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni: “Gli hanno chiesto se aveva un interesse per Soleil e ha detto di sì“.

Dopo aver parlato dei ripetuti incubi di Manuel sulla Sorge e su come la fa fuori, Aldo ha poi svelato: “Ha aggiunto che tra loro è nata un’amicizia o un po di più… ma senza troppi secondi fini“.

Sophie Codegoni rimane scioccata dalle parole dell’amico e non sa cosa dire. Aldo Montano riuscirà a far chiarire le idee all’amico?

Manuel Bortuzzo è un ragazzo che sa cosa vuole dalla sua vita e ce lo ha dimostrato anche con Lulù. Sta ancora studiando la sua preda Soleil Sorge, ma soltanto continuando a guardare il Grande Fratello Vip scopriremo se l’interesse è ricambiato