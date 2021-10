Sorridi sempre e cerchi in ogni momento di mettere a loro agio gli altri? Ehi non è che sei uno dei segni più affabili dello zodiaco?

Hai mai sentito qualcuno parlare di te e definirti affabile?

Se la risposta è no allora, con ogni probabilità, non sarai nella classifica di oggi dell’oroscopo!

Certo, per avere la certezza dovremmo controllare insieme le prime posizioni della classifica: che ne dici, vale la pena?

Scopri subito se sei una persona gentile, capace sempre di mettere a suo agio gli altri… proprio a detta degli altri!

I segni più affabili dello zodiaco: ecco la classifica di oggi

Quante risate si fanno in tua compagnia? O quanto si sta tranquillamente ed a proprio agio con te, anche se ti sei appena presentato?

No, non rispondere: non hai bisogno di convincerci se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo, quella dei segni più affabili dello zodiaco!

Conosciamo tutti, infatti, almeno qualche persona con la quale non vediamo l’ora di passare il nostro tempo o che siamo sempre contenti di vedere.

Qual è il motivo? Ma semplicemente la sua affabilità, che li rende veramente fantastici!

Ehi, non è che ci sei anche tu tra loro?

Scopriamo subito le prime cinque posizioni della classifica di oggi e sveliamo i segni più affabili dello zodiaco.

Da oggi in avanti, appena saprai il segno di qualcuno, saprai anche se passare del tempo con loro è divertente… o no!

Bilancia: quinto posto

Dobbiamo ammetterlo: i nati sotto il segno della Bilancia sono quasi sempre persone affabili e positive, ottimiste e genuinamente contente di passare del tempo in mezzo agli altri!

La Bilancia, infatti, è un segno che si fa veramente in quattro per farvi sentire a vostro agio quando siete con loro.

Impossibile sentirsi a disagio (a meno che la Bilancia non voglia) quando siete in loro compagnia. Vi offrono cibo, vino, musica, divertimenti e tutto il loro affetto. Sono veramente affabili!

Vergine: quarto posto

Sorprendentemente (non ve ne abbiate a male cari amici della Vergine) anche la Vergine si trova nella nostra classifica di oggi.

Sì, è vero: i nati sotto questo segno possono essere particolarmente pungenti quando vogliono ma questo non toglie che sanno essere anche veramente affabili!

I nati sotto il segno della Vergine sono persone estremamente gentili, delicate, capaci di fare conversazione con chiunque.

Non si preoccupano del giudizio altrui più di tanto e, se vi trovano simpatico, faranno di tutto per farvi stare a vostro agio!

Pesci: terzo posto

Gentili, aggraziati, genuinamente interessati agli altri ed interessanti di “professione“. I nati sotto il segno dei Pesci sono persone veramente affabili, ve lo possiamo assicurare!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è generalmente una persona con la quale è facilissimo parlare!

I Pesci hanno un modo di fare veramente intrigante, che vi porta a voler sapere di più su di loro oltre che a parlargli di voi.

Sono persone generalmente empatiche, capaci di creare un’atmosfera veramente fantastica quando sono in società. Fate tesoro dei momenti con loro: i Pesci sanno essere veramente fantastici quando vi conoscono poco e possono diventare molto freddi quando perdono interesse nei vostri confronti.

Meglio approfittarne finché potete!

Cancro: secondo posto

I detrattori dei nati sotto il segno del Cancro devono decisamente ricredersi: i Cancro, infatti, sono al secondo posto della classifica di oggi dell’oroscopo!

Va bene, forse il Cancro può essere un poco eccessivo nei modi di fare o essere anche decisamente “malizioso” e cattivello quando vuole.

Lo riconosciamo.

Ma dobbiamo assolutamente spezzare una lancia in favore del Cancro: sanno e possono essere veramente affabili!

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono persone che non si fanno assolutamente problemi in mezzo agli altri… anzi!

Fin dal primo momento, il Cancro è affabile e gentile con voi. Vi coinvolge, vi parla, vuole essere vostro amico.

Questo, ovviamente, porta anche a prendere cantonate veramente grandi: il Cancro spesso si sbaglia e quando se ne rende conto… sono dolori!

Questo non toglie, però, che il Cancro continui tranquillamente ad essere affabile con gli sconosciuti: è proprio un caso di “sbagliando… non si impara“!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più affabili dello zodiaco

Ebbene sì, è ora di ammetterlo: sono gli Acquario i segni più affabili di tutto lo zodiaco!

Gli Acquario, infatti, sono assolutamente le persone più in grado di mettere gli altri a proprio agio… sembra quasi che vi leggano nella mente!

I nati sotto questo segno, infatti, sono veramente molto attenti agli altri ed anticipano, quasi, tutti i loro desideri.

Gli Acquario sono persone portate a pensare che, per farsi accettare dagli altri, bisogna sempre essere affabili con loro.

Questo loro atteggiamento, per quanto a volte possa risultare un tantino pesante, è in realtà quello che permette loro di essere veramente gentili e disinteressati.

Cucinano, riordinano, preparano, offrono: i nati sotto il segno dell’Acquario non hanno veramente mai paura di essere eccessivi quando si parla degli altri!

Se conoscete un Acquario possiamo dire che lo sapete già: sono affabili e gentili, sempre pronti a fare quello che volete per mettervi a loro agio!

(E poi, diciamoci la verità: vi hanno già fatto o no un regalo pensato esclusivamente per voi? Ovviamente la risposta è sì: gli Acquario sono veramente troppo gentili ed affabili per non pensare a voi con un regalino!).