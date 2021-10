Vuoi sapere se sei uno dei segni zodiacali senza paura? Scopriamo subito la classifica di oggi: magari sei tra le prime posizioni!

Non ti spaventano fame, morte, peste o carestie così come andare a cena dalla suocera il sabato sera.

Ehi, va bene che sei uno dei segni più coraggiosi dello zodiaco ma a tutto c’è un limite!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di spiegarci quali sono i segni zodiacali che non hanno assolutamente paura di nulla.

Non si tratta di avere “solo” coraggio ma anche di essere particolarmente sprezzanti del pericolo: ehi, non è che ci sei anche tu tra le prime posizioni vero?

I segni zodiacali senza paura: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

C’è chi ha paura di tutto e chi, invece, non ha veramente paura di niente. Non si tratta, ovviamente, di essere solo persone coraggiose ma di non avere il benché minimo senso del rischio o del pericolo.

Chi sono queste ultime persone, quelle che non si fanno problemi di fronte a qualsiasi cosa?

Ma ovviamente sono i segni zodiacali senza paura, quelli che non si fermano di fronte a niente anche quando ci si potrebbe assolutamente prendere una piccola pausa!

(Usateli i freni una volta ogni tanto!).

Forse sei uno dei segni più coraggiosi dello zodiaco oppure, invece, sei nella classifica di oggi quella dei segni zodiacali senza paura, spericolati e veramente privi di inibizioni o senso del pericolo.

Prima di lanciarti con il tuo deltaplano nel vuoto, quindi, prenditi questi cinque minuti per leggere la classifica di oggi dell’oroscopo!

Gemelli: quinto posto

Per quanto possa sembrare strano che i Gemelli siano solo al quinto posto della nostra classifica di oggi, è bene chiarirlo.

Sì, è vero, i Gemelli sono segni zodiacali assolutamente senza paura ma per rimanere in questa condizione non devono fermarsi mai a pensare alle proprie scelte!

I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone che non si preoccupano minimamente di lasciare tutto e, improvvisamente, inseguire un qualche segno del destino o qualche sirena ammaliatrice.

Quello che succede molto spesso è che, poi, se dovessero ripensare a tutto quello che hanno fatto i Gemelli sarebbero schiacciati dalla paura! Ecco perché “non ne hanno”: non hanno tempo per pensarci!

Bilancia: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non hanno assolutamente il senso del rischio o del pericolo e, di conseguenza, sono decisamente senza paura!

La Bilancia, infatti, è un segno che non si fa assolutamente problemi ad infilarsi in situazioni “pericolose”, qualunque esse siano, proprio perché… non ha idea di cosa sia il pericolo!

La Bilancia è un segno che vive senza paura e nella fiducia completa negli altri. Non riescono a pensare che potrebbe succedere loro qualcosa e, quindi, spesso si comportano come se i pericoli non esistessero.

La maggior parte delle volte hanno ragione e si divertono come non mai: vivono per sé stessi, senza preoccupazioni o responsabilità, sempre alla ricerca di emozioni forti.

Altre volte, però, sfortunatamente rimangono completamente scottati: e questo è qualcosa che le Bilancia non riescono né a concepire né, spesso, ad affrontare!

Toro: terzo posto

Bisogna riconoscere qualcosa ai nati sotto il segno del Toro: sanno essere veramente senza paura (quando vogliono)!

Per questo motivo, abbiamo deciso di inserirli al terzo posto della nostra classifica di oggi. I Toro, infatti, sono persone capaci di stupire per la loro tranquillità nell’andare avanti in situazioni… veramente spaventose!

Potete contare sul Toro per qualsiasi tipo di divertimento al limite, dalle montagne russe alle passeggiate in montagna indossando le infradito.

Sono persone che non hanno paura di niente, che si buttano anima e corpo in qualcosa per pensare solo poi alle conseguenze delle loro azioni.

Potete biasimarli però? Generalmente si divertono tantissimo!

Capricorno: secondo posto

Sapevamo già che il Capricorno è uno dei segni più coraggiosi di tutto lo zodiaco. Chi è nato sotto questo segno, infatti, non si fa assolutamente problemi a lanciarsi all’avventura ed è quasi sempre alla ricerca di emozioni forti.

(Quelle che crede di non poter provare sentimentalmente).

Il Capricorno è un segno sempre pronto a darsi da fare: lavora duramente e, proprio per questo, vuole anche divertirsi alla stessa maniera!

Questo vuol dire, però, che spesso e volentieri i nati sotto questo segno si infilano in situazioni decisamente complicate che rendono difficile, poi, fare il percorso inverso e tornare indietro.

I Capricorno sono decisamente spericolati e si lanciano al seguito dell’avventura senza paura ed anche senza fare troppe considerazioni.

Spesso chi paga le conseguenze delle loro azioni sono gli altri ma, per quello, per il Capricorno c’è tempo tutta la vita prima di occuparsene!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali senza paura

Al primo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone, veri e propri esempi e simboli di coraggio e di… spensieratezza!

Il Leone, infatti, non si fa mai una domanda e non ci pensa due volte a fare la cosa più spaventosa che gli venga in mente o che gli venga proposta.

Ne andrebbe del suo onore se non fosse in grado di farsi percepire e vedere per quello che è: il segno zodiacale senza paura tra tutti quelli dell’oroscopo!

I nati sotto il segno del Leone sono persone che, anche se sono da sole, tendono a sentirsi giudicate in maniera veramente pesante.

Per loro, quindi, non c’è niente di troppo spaventoso: si buttano da rupi altissime, si dichiarano alla ragazza dei loro sogni anche due o tre volte di fila, non si vergognano di piangere e si inoltrano senza problemi nel bosco.

Insomma, se fossimo in un film horror potremmo certamente dire che i nati sotto il segno del Leone sono quei personaggi che sembrano morire per primi, visto che affrontano il mostro immediatamente.

Alla fine del film, però, quasi sempre rispuntano: coperti di fango e melma, dati per spacciati e pronti a cambiare le sorti di tutti… gettandosi all’arrembaggio!