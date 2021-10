Uomini e donne: l’ex gieffino è il nuovo tronista? Lui si svela

Uomini e Donne è pronto a presentare un nuovo tronista? Il nuovo arrivato potrebbe giungere dalla casa del Grande Fratello Vip!

Uomini e Donne è senza dubbio uno dei programmi più amati del piccolo schermo degli italiani e non solo. Il format, oltre ad appassionare il pubblico, non è di certo un mistero, appassiona anche gli addetti ai lavori o chi vorrebbe far parte del mondo dello spettacolo. Questo perchè, essendo molto seguito, il dating show di Maria De Filippi rappresenta un’ottima vetrina di presentazione.

Tant’è che molti degli ex protagonisti sono entrati a far parte del mondo dello spettacolo o diventati influencer di spicco nel proprio settore. Per questo motivo a volte chi prende parte al programma non lo fa propriamente con l’unico scopo di trovare l’amore, ma anche una nuova collocazione. In particolar modo ora che il Trono Classico è sprovvisto di tronisti uomini, considerato che Joele ha abbandonato il programma e Matteo ha fatto la sua scelta.

Per questo motivo ora più che mai arrivano richieste per occupare quei posti vacanti e l’ultima candidatura è arrivata proprio dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip: il gieffino lancia il suo appello a Maria De Filippi

Il concorrente del GF Vip , ai microfoni di Nuovo Tv, dopo aver lasciato la casa più spiata d’Italia, per aver perso al televoto, ha confidato di voler prendere parte al dating show di Maria De Filippi per due motivi ben precisi.

Il primo, ovviamente, è che in questo momento della sua vita è alla ricerca dell’amore e il secondo è che gli piacerebbe poter avere modo di collaborare con la conduttrice del programma, che ritiene essere un vero e proprio punto di riferimento per chi lavora in questo settore.

“Maria, mettimi sul trono di Uomini e Donne“ ha lanciato il suo appello l’ex concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini per poi rivelare anche che cosa pensa della padrona di casa: “E’ una persona stimolante dal punto di vista professionale e poi cerco l’amore” ha aggiunto, sperando che le sue parole possano arrivare dritte al cuore della conduttrice.

Maria De Filippi accoglierà l’appello che Samy Youssef, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, le ha lanciato in questi giorni?

Non ci resta che attendere, ma probabilmente Samy non riuscirà a diventare un nuovo tronista, considerato che la conduttrice per questa nuova edizione di Uomini e Donne aveva confidato di voler puntare su nomi sconosciuti e persone che non avevano nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.