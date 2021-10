Grande Fratello Vip sta incendiando la scena: i gieffini non si staccano più! Reduci dalla puntata di lunedì, le novità in corso sono clamorose e inedite.

Il Grande Fratello Vip è una garanzia di intrattenimento, questo è certo. Come lo è anche il fatto che le cose cambiano dall’oggi al domani, o addirittura nella sera stessa dopo la diretta! I fedelissimi fan non si perdono un solo appuntamento, infatti dei retroscena non sono passati inosservati. Ecco la verità che sta dando decisamente fuoco alla casa più spiata d’Italia!

Se pensi che Grande Fratello Vip non abbia più niente da raccontare, ti stai sbagliando: perché siamo solo all’inizio! Colpi di scena inediti stanno invadendo le ultime serate dei gieffini che tutto fanno, meno che annoiare il pubblico. I propri beniamini hanno le idee chiare, altri cambiano sempre rotta, chi se lo aspettava tra i due?

Di recente, la casa è stata contraddistinta da sconvolgimenti di vario tipo. L’ultimo sfogo della gieffina ha rattristito tutti, infatti le lacrime non smettevano di scendere. D’altronde, la vita di ognuno ha dei grossi drammi. Ovviamente i litigi non mancano, ma neanche l’amore sembrerebbe essere stato in secondo piano, anzi. Cosa ha innescato tutto?

Per i due protagonisti di oggi, probabilmente l’incontro speciale, ha dato la marcia in più che mancava, ecco la rivelazione della settimana.

Grande Fratello Vip: colpo di scena per i gieffini!

Se le parole di veleno scambiate tra le due gieffine che si sono dichiarate guerra ti hanno sconvolto, aspetta di vedere cos’è accaduto in soli due giorni! L’amore pareva essere stato messo da parte una volta per tutte. A volte, accade perché non si è pronti, altre perché si vedono troppi problemi, anche quando sono meno grossi di quello che sembrano. Una partita di biliardo, e una promessa, hanno segnato il loro destino.

Si tratta proprio di Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Reduci dall’incontro di lunedì sera con Patrizia Mirigliani, hanno cambiato le loro carte in tavola, e se le stanno decisamente giocando con molta più serenità.

Tutto è accaduto dopo il confronto con la madre, che con tanta onestà ha voluto mettere il figlio in guardia, perché si sa che un genitore farebbe di tutto per i propri figli. In questo caso però i consigli sono stati fatti per avere delle conferme, cioè capire davvero quali fossero i sentimenti del figlio.

Il gieffino dice di essersi innamorato, ma Miriana, come la madre, ha cercato di chiarirgli le idee, soprattutto lo ha frenato dicendogli di far le cose con calma. Alla fine però, dopo che la Mirigliani ha dato il suo benestare, affermando che sarebbe solo contenta se il figlio stesse con una donna come Miriana, i due hanno dato il via alle danze.

Giocano insieme a biliardo, e si sfidano con una scommessa: se vincerà Miriana, riceverà un massaggio, ma se lo sarà Nicola scatterà il bacio. Dopo la partita, è proprio quando tutti sono rilassati a mangiare dei brownies fatti da Sophie, che i due si abbracciano, accarezzano e lasciando andare a delle tenere effusioni.

Concludendo tutto con un bacio scattato fuori dalle coperte! Chi se lo aspettava dopo tanto trambusto?