Grande Fratello Vip, Soleil a gamba tesa su Sophie: pesantissima accusa

Grande Fratello Vip è in rotta di collisione: Soleil non sta zitta! La gieffina più discussa dice sempre la sua, e questa volta fa delle dichiarazioni tremende per Sophie e Gianmaria, i retroscena sono clamorosi.

Il Grande Fratello Vip è l’appuntamento del lunedì e del venerdì sera su Canale 5, con l’intrattenimento allo stato puro. Amori, amicizie, litigi e discussioni sono all’ordine del giorno, ma d’altronde cosa aspettarsi dalla casa più chiacchierata d’Italia? In questa edizione, sono soprattutto gli amori ad essere molto criticati, specialmente quando si tratta di ex! L’ex in questione a parlare e a non stare mai con la bocca chiusa, è proprio Soleil che non lascia scampo a Sophie e Gianmaria. Ci sono i sentimenti di mezzo, o si tratta solo di velenose ripicche?

Il Grande Fratello Vip non delude mai quando si tratta di vedere in gioco i propri beniamini alle prese con i problemi di cuore, e non solo. Sicuramente il triangolo in atto era prevedibile, ma non le parole e le accuse, perché lasciano senza parole!

Di relazioni sbocciate e poi scoppiate già la casa ne vanta un paio, anche se c’è una news shoccante: tra i due gieffini più discussi c’è in corso un riavvicinamento, condizione che ha sconvolto tutti i telespettatori che dopo il comportamento di lui mai e poi mai avrebbero creduto di vederli ancora insieme abbracciati!

Del resto, tutto è in evoluzione, e ancora tante cose possono accadere, quello che è certo è che le parole di Soleil hanno un peso, commisurato a certe conseguenze.

Grande Fratello Vip: Soleil e Sophie è guerra!

Che Solei ha un carattere peperino questo lo si sa, ma neanche la sua “presunta rivale in amore” Sophie è da meno. Tutto è in atto a causa di Gianmaria, ex della prima, ma attualmente interessato alla seconda. Probabilmente per l’affetto che nutre per il suo ex, o forse per gelosia, Soleil non sta zitta e dice la sua. Il problema è che fa delle accuse pesanti, additando con cattive parole l’altra gieffina. Consigli o critiche gratuite?

Soleil vuole molto bene a Gianmaria, infatti spesso si mettono a parlare privatamente scambiandosi consigli e affetto, come due semplici amici. O meglio, così all’inizio non sembrava dato che i due erano molto affiatati. Adesso, il gieffino ha confessato di essere molto preso da Sophie, la quale sia per esperienze passate, che per la presenza di Soleil, non riesce a godersi il momento.

Proprio per queste sue titubanze, Soleil sgancia la bomba! Afferma che in realtà le preoccupazioni non sono date da un interesse amoroso verso l’altro concorrente, ma solo esclusivamente perché è in continua competizione con Soleil!

Infatti, secondo quest’ultima, Sophie è una disperata che cerca attenzioni! Si espone verso Gianmaria solo per avere delle clip in tv. Queste sono dichiarazioni pesanti, perché si va decisamente oltre il consiglio di un’amica. Avrà ragione la gieffina, oppure è gelosia?

In trasmissione nell’ultimo appuntamento si erano confrontati e chiariti, perché adesso ci sono queste nuove dichiarazioni? Cosa sarà accaduto? E’ tutto da vedere, restiamo sintonizzati per gli altri aggiornamenti!