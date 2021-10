Ballando con le stelle senza pace: dopo Mietta, Milly Carlucci perde anche lui!

Ballando con le stelle continua a perdere pezzi. Dopo Mietta, Milly Carlucci ha dovuto affrontare il suo addio totalmente inaspettato!

Ballando con le stelle sta affrontando un periodo davvero complicato, nonostante sia andato in onda soltanto per due puntate e di strada ne ha da fare per concludere questa stagione che da poco è iniziata. Durante la scorsa diretta, Milly Carlucci ha confermato al pubblico del piccolo schermo l’assenza di Mietta.

La cantante purtroppo è risultata positiva al covid e per questo motivo non ha potuto prendere parte alla puntata, così come il suo compagno di viaggio. Un duro colpo per il programma, in quanto all’inizio di quest’edizione ha dovuto fare a meno di una coppia di concorrenti, ma ora durante l’inizio di questa settimana è arrivata l’ennesima batosta. Quale?

Un’altra coppia non potrà gareggiare durante la prossima puntata, prevista per sabato, in quanto uno dei due è stato in contatto con un positivo e deve trascorrere il periodo di quarantena obbligatorio.

Anticipazioni Ballando con le stelle: Milly Carlucci dice addio a Lui!

A dare l’annuncio è stata Serena Bortone durante il corso della diretta del suo Oggi è un altro giorno. Durante il suo programma, infatti, sarebbe dovuto intervenire uno dei concorrente di Milly Carlucci ma a causa della quarantena obbligatoria l’ospitata è saltata, ma la conduttrice ci ha tenuto a precisare che il concorrente sta bene e che si sta limitando a seguire la pressi indicata in questi casi, di chi è stato a contatto con una persona positiva.

“Memo Remigi non è qui perché è quarantenato“ ha annunciato la conduttrice, rivelando il nome del concorrente che sabato sera, insieme a Mietta, non si esibirà durante il corso della gara. “Sta benissimo ma, come sappiamo il covid continua a girare, ogni giorno abbiamo il bollettino e per questo dobbiamo stare sempre più attenti, dobbiamo vaccinarci” ha invitato la Bortone, lanciando un importante appello a tutto il pubblico che da casa la segue con affetto.

“È rientrato in un tracciamento e quindi giustamente è stato quarantenato” ha poi aggiunto, facendo poi una precisazione. “Non è il tracciamento di Mietta“ ha chiarito per amore della verità.

Memo Remigi non sarà a Ballando con le stelle. Milly Carlucci, durante la terza puntata del suo fortunatissimo programma, dovrà fare a meno di un altro concorrente. Un brutto colpo per lei, visto che siamo soltanto all’inizio di questa nuova edizione dello show che aveva già appassionato il pubblico del piccolo schermo degli italiani.