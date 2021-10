Grande Fratello Vip, lacrime amare in casa: tutto finito

Cosa sta succedendo tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip? C’è stata una inaspettata battuta d’arresto nella conoscenza fra i due

Nella casa del Grande Fratello Vip si intrecciano sentimenti e incroci di emozioni e passioni. Non è facile, però, perché nel reality più famoso d’Italia gli equilibri sono precari e cambiano di continuo. Ecco perché anche ciò che sembra un possibile sentimento può sgretolarsi a grande velocità.

In questi giorni al centro dell’attenzione c’è la conoscenza tra due concorrenti: lei una donna matura ma assolutamente affascinante, lui un ragazzo introverso e molto più giovane. Tra i due una conoscenza e un feeling che è andato man mano aumentando, con tanto di qualche scambio di piccoli baci e attenzioni reciproche. Eppure, quella che poteva sembrare una potenziale storia d’amore non è stata gradita da qualcuno.

Grande Fratello Vip, la coppia si allontana per colpa di una critica?

In particolare, la mamma di lui, molto presente al di fuori della casa a commentare qualsiasi cosa, non sarebbe favorevole alla “liason”. Tanto da condizionare anche il social manager del ragazzo, visto che dal suo account Instagram (che il proprietario non può usare) non si cita ciò che sta accadendo nella casa con l’affascinante concorrente. E forse per caso, o forse no, i due sembrano essersi già allontanati.

Questo è accaduto dopo il confronto diretto con la terribile mamma, che evidentemente ha inibito i due potenziali amanti. Parliamo di Nicola Pisu e di Miriana Trevisan, che è stata accusata dalla madre di lui, la signora Patrizia Mirigliani, di essere disonesta. Parole che hanno ferita l’ex protagonista di “Non è la Rai”, che si è sfogata con Carmen Russo e Alex Belli.