Notte di passione tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu? La reazione dell’ex Pago

Miriana Trevisan e Nicola Pisu hanno ceduto alla passione? Ovviamente non è mancata la reazione di Pago, ex marito di lei!

Non è di certo un mistero che durante quest’edizione del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisa e Nicola Pisu abbiano creato tra loro quella che Alfonso Signorini amerebbe chiamare un’amicizia speciale. Lui, fin da subito, si è detto innamorato dell’ex ragazza di Non è la Rai, mentre lei è sempre stata molto più frenata nei suoi confronti. In quanto al di fuori del programma, a casa c’è suo figlio che la segue e non vuole in alcun modo turbarlo.

In particolar modo è anche spaventata dalla differenza di età che li separa, se poi si aggiunge che la mamma di lui non veda di buon occhio questa relazione, le cose non migliorano affatto. Nelle scorse ore, però, sembrerebbe che tra i due sia scattata la passione. In quanto sotto le coperte ci sono stati dei movimenti strani che hanno fatto nascere il sospetto tra il pubblico della rete. Anche perché la regia, dopo qualche secondo, ha subito staccato il collegamento inquadrando tutt’altro.

Miriana e Nicola hanno vissuto la passione nella casa del Grande Fratello Vip o è stato tutto un equivoco? Nel dubbio non è mancata, ai microfoni di Radio Radio, la reazione di Pago, ex marito di lei.

Pago rompe il silenzio: che cosa pensa di Miriana Trevisan e Nicola Pisu al GF Vip

Pago e Miriana, a differenza di molte coppie scoppiate, hanno un ottimo rapporto e lui ha ammesso che se dovesse nascere qualcosa tra lei e Nicola Pisu non potrebbe esserne che felice nel vederla contenta, ma comprende del perché lei sia molto frenata nei suoi confronti. In quanto è da poco uscita da un periodo complicato della sua vita e vuole andarci con i piedi di piombo per tutelare se stessa e il suo bambino.

In quanto, come ogni mamma di questo mondo, non vuole che soffra. Ma da parte sua, ci ha tenuto a precisare il cantante, ha tutto il suo sostegno in questa conoscenza, purché la faccia stare bene e ritrovare quella serenità che credeva di aver perso.

“Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice“ ha subito precisato Pacifico Settembre durante il corso dell’intervista. “Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo, lentamente, passo lento, pesato, lei in questo caso ha paura di scottarsi” ha ribadito, spiegando al grande pubblico il motivo per cui la Trevisan non ha intenzione di affrettare le tappe durante il corso di quest’esperienza al GF Vip.

“Se le piace Nicola? Secondo me le piace, altrimenti non farebbe mica questi giochi così, lei è frenata perché vuole capire bene la persona, non è una che si butta, ci sono persone che magari si buttano a capofitto e persone che hanno bisogno di più tempo“ ha concluso il cantante, preferendo non replicare di fronte alle frecciate di Patrizia Mirigliani nei confronti della sua ex moglie.

Raga ma Nicola le stava facendo palesemente un dito e hanno censurato vi prego #gfvip pic.twitter.com/qxOvtXIsz2 — FioreG0 (@FioreG00) October 24, 2021

Pago su Miriana Trevisa e Nicola Pisu al Grande Fratello Vip non nutre alcun dubbio e non può che fare il tifo per la sua ex moglie per cui nutre ancora un profondo sentimento di effetto. Tant’è che il pubblico, inutile negarlo, sogna ancora un loro ritorno di fiamma ma entrambi hanno smentito questa possibilità.