Scoppia la passione al Gf Vip: Alex Belli e Soleil Sorge non si trattengono

Al GF Vip è scoppiata la passione ed ha colpito anche Alex Belli e Soleil Sorge, ma come reagirà la moglie di lui?

Al GF Vip è arrivato il momento di scaldare gli animi e se i concorrenti preferiscono restare sulle sue, senza sbilanciarsi allora interviene la produzione che scalda in men che non si dica gli animi nella casa.

Nelle scorse ore, infatti, è partita una nuova prova. Questa nuova iniziativa consiste nel baciare il vippone che ci si trova di fianco non appena la produzione da l’allarme. Un gioco che, giocando giocando, fece nascere l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e chissà che anche questa volta non accada la stessa cosa.

Tra i vari baci che sono stati scambiati in queste ore, non è di certo sfuggito quello dato da Alex Belli e Soleil Sorge e ci sono ben due motivi per cui questa scena, che trovate in fondo a questo articolo, non è sfuggita al pubblico del reality show di canale 5 e come direbbe l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: che il drama abbia inizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Notte bollente al Grande Fratello Vip 2021: passione sotto le coperte

Alex Belli e Soleil Sorge si baciano al GF Vip: come reagirà Delia?

Nelle scorse ore Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati al Grande Fratello Vip. Il tutto, come anticipato, è nato da un gioco dettato dagli autori, ma tra di loro questa scena fa molto più scalpore rispetto agli altri concorrenti.

In primis perché il pubblico della rete è sempre stato convinto che tra i due non ci sia soltanto un rapporto di amicizia, ma che siano realmente interessati l’uno all’altra, anche se entrambi hanno sempre smentito. Perfino Delia Duran, la moglie di lui, si è sempre detta tranquilla e per niente preoccupata, ma questo secondo i fan sarebbe soltanto l’inizio. Il motivo?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Il segreto di Lulù Selassiè al Grande Fratello Vip: lo sfogo e le lacrime

Alla loro attenzione non è sfuggita anche la passione che ci hanno messo i due in tale bacio. Perchè se gli altri sono stati molto pacati, avvicinando leggermente le labbra, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è saltata addosso ad Alex facendo accendere l’attenzione mediatica su di loro.

Certo, si tratta pur sempre di un gioco, ma molti iniziano a sospettare che per Soleil il bell’attore sia più che un semplice amico. Sarebbe interessante, a questo punto, sapere che cosa ne pensa la moglie di Alex Belli, considerato che sui social non si è mai trattenuta, commentando tutto ciò che riguarda suo marito. Invece, questa volta, ha preferito la strada del silenzio concentrandosi unicamente sull’aereo che gli ha fatto recapitare in queste ore e alla felicità di lui.

Delia Duran non ha commentato il bacio di Alex e Soleil perchè sa che tra i due era soltanto un gioco o perché anche lei ha notato, come gli utenti della rete, qualcosa in più tra i due?