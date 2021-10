Notte bollente al Grande Fratello Vip 2021: passione sotto le coperte

By

Passione sotto le coperte del Grande Fratello Vip 2021: riprese bollenti

Il Grande Fratello Vip 2021 è iniziato da più di un mese e i baci non mancano. Abbiamo visto il momento di effusione tra una delle sorelle Princess Lulù e Manuel Bortuzzo o il bacio a stampo tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

Su una cosa non c’è dubbio: in questa edizione del reality show i baci e gli amori non mancano.

E’ appena passata una notte bollente sotto le coperte della Casa del Grande Fratello Vip e il video non lascia dubbi.

Ecco cosa è successo

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: notte bollente

Partiamo dal raccontare cosa è successo tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi da quando sono entrati al Grande Fratello Vip.

Gianmaria è un manager nel campo della moda e del fashion ed si è fatto conoscere come il fidanzato e ormai ex di molti personaggi famosi come Belen e Soleil Sorge, anche lei coinquilina della Casa.

I due hanno iniziato il reality cercando un equilibrio dopo la loro storia tormentata e complicata e sembra che adesso siano riusciti a trovarlo.

Sul web, però, c’è chi pensa che l’imprenditore napoletano non l’abbia ancora dimentica.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, nasce una nuova coppia? “C’è un interesse”

In tutto ciò, Gianmaria aveva una frequentazione fuori dal reality con una certa Greta che è entrata nella Casa per parlare con lui e dirgli che quello che stava succedendo con Soleil non le andava affatto bene.

Antinolfi inizialmente ha fatto qualche passo indietro e poi ha capito di essere perdutamente innamorato di lei, ma non è durato molto.

Dopo qualche giorno arriva la clip in puntata di un nuovo flirt nato con l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Gianmaria si dice fedele a Greta, ma dopo qualche giorno rivela di avere un interesse per la coinquilina.

Leggi anche –> Soleil Sorge smascherata: la verità salta fuori dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Sophie però ha le idee chiare e non vuole accano qualcuno che ha dubbi di stare con lei e poco coraggio nel parlare dei propri sentimenti.

Nell’ultime giornate i due hanno parlato chiaramente e l’ex tronista ha detto a Gianmaria: “Ormai non mi fa più effetto il tuo sguardo da cerbiatto. Sono sicura che sei un bravo ragazzo ma porti negatività“.

Dopo questo due di picche ha portato un cambiamento nel loro rapporto, ma sembrerebbe in meglio

Grande Fratello Vip, notte bollente per Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Dopo il due di picche di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi, c’è stato un nuovo avvicinamento.

Nella notte appena passata, la ragazza convinta di aver chiuso ufficialmente con l’imprenditore è andato a cercalo nel suo letto.

Tra sguardi e coccole, il bacio è scoccato. Ma Sophie non era convinta di lasciare stare questa storia?

La Codegoni, durante l’ultima puntata, ha riferito c’ò: “Gianmaria non mi interessa più. Che se lo prendesse Soleil“.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip 6, ridotta in un fiume di lacrime: “Mi sento sola”

Sembra che Alessandro Rossi sia l’artefice di questo riavvicinamento. Lui è il fidanzato di Francesca Cipriani ed ha avuto la possibilità di passare qualche notte nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lui è a contatto con la realtà e entrato nella Casa sembrerebbe aver rivelato che i telespettatori sperano in una storia d’amore tra Gianmaria e Sophie.

Ecco spiegato il loro avvicinamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Il Grande Fratello Vip scoprirà presto la verità su questa notte bollente tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. A noi non ci resta che aspettare la puntata di lunedì sera