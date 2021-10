Se qualcosa è fuori posto non riesci a ragionare? No, tranquillo, non sei strano: sei solo uno dei segni più precisi dello zodiaco!

Per te è impossibile lavorare a casa se il letto non è rifatto od i tuoi vestiti non sono ordinatamente piegati nell’armadio.

Non parliamo, poi, di chi vorrebbe convincerti a lasciare i piatti sporchi nel lavello oppure ad usare una penna blu quando hai iniziato a scrivere con quella nera.

No, tranquillo, non abbiamo messo delle telecamera in casa tua e non ti stiamo spiando.

Sei solo, con ogni probabilità, uno dei segni zodiacali più amanti della precisione che si siano mai visti nell’oroscopo.

Pronto a scoprire se sei in classifica e se riuscirai a trovare qualche amico… preciso come te?

I segni più precisi dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

No, non si tratta di certo di uno scherzo o di una tua “particolarità” che si possa guardare sorridendo.

Tu sei una di quelle persone che, senza precisione, proprio non riesce a stare!

Ecco perché, quindi, invece di iniziare a lavorare metti in ordine in casa, pulisci le piastrelle del bagno oppure, semplicemente, riordini la scrivania.

Non si tratta di pigrizia o di voler rimandare: sei semplicemente uno dei segni più precisi dello zodiaco.

Per te, che tutto sia bello ed in ordine esattamente come lo vuoi tu, non è solo un capriccio: è un requisito fondamentale per poter andare avanti con la tua vita!

Scopriamo subito la classifica di oggi dell’oroscopo e se sei tra le prime cinque posizioni dei segni più precisi dello zodiaco.

Chissà, magari potresti incontrare qualche nuovo amico?

Cancro: quinto posto

Potrà sembrarvi strano trovare i nati sotto il segno del Cancro in questa classifica dell’oroscopo eppure possiamo assicurarvelo.

Il Cancro sa essere veramente preciso anche se, spesso e volentieri, fa finta di no. Anche se amano essere pigri e avvolgersi nelle coperte, i Cancro non disdegnano la precisione!

Per loro, avere tutto in ordine è un ottimo modo per avere un “nuovo inizio“. I Cancro non riescono ad iniziare a lavorare o a mettere ordine nei propri pensieri se non hanno tutto nel loro posto preciso. Quando li vedete mettere in ordine, quindi, preparatevi!

Ariete: quarto posto

Fate largo ai nati sotto il segno dell’Ariete: sanno essere veramente precisi quando vogliono!

Importante sottolineare che gli Ariete sono precisi solo ed esclusivamente quando vogliono loro: il resto del tempo si comportano come preferiscono o come si addice di più alla situazione!

Gli Ariete, infatti, sono persone che hanno una grande considerazione della precisione: la trovano il modo migliore per liberarsi dai problemi!

Possono essere chirurgici quando affrontano questioni estremamente complicate: fate in modo di non diventare uno dei loro bagagli da… scaricare!

Capricorno: terzo posto

Che i nati sotto il segno del Capricorno si trovino in questa classifica dell’oroscopo non dovrebbe di certo stupirci. Dopotutto, infatti, sono tra le persone più precise che possiate conoscere!

Ah, certo sì, dobbiamo fare una piccola precisazione: parliamo ovviamente del loro lavoro!

Un Capricorno, però, potrebbe considerare lavoro anche la sua vita sentimentale oppure la sua casa. Quale sia, precisamente, l’ambito nel quale i Capricorno sono estremamente precisi non è dato sapere ma, possiamo assicurarvelo, di certo precisi lo sono eccome!

Quadernini con appunti, fogli sparsi che, però, hanno un loro ordine intrinseco, scatole e scatoline che contengono altre scatole, tutte impilate nell’ordine giusto. Impossibile competere con i Capricorno in precisione!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro, invece, sono persone decisamente precise soprattutto quando devono fare qualcosa di lavorativo o di burocratico.

Nessuno meglio di loro sa organizzare, tenere sotto controllo ed avere tutto sottomano con precisione e coerenza!

Il Toro, infatti, è uno di quei segni che proprio non riesce a concepire come gli altri possano vivere nel disordine… mentale!

No, lasciate perdere le loro camere o le loro macchine: non troverete ordine lì dentro, possiamo assicurarvelo.

Quello che troverete nei loro PC o nei cervelli dei Toro è molto più organizzato e preciso: hanno file Excel per controllare le spese ed organizzare le vacanze ed una vera e propria mania per le agendine. I Toro sono veramente molto precisi!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più precisi dello zodiaco

Cari amici della Vergine, chi se non voi poteva occupare la prima posizione nella classifica dei segni zodiacali più precisi dell’oroscopo?

Ovviamente, non avete quasi bisogno di introduzioni: siete nati sotto il segno della Vergine, precisi e puntuali quasi per definizione!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona decisamente precisa al limite quasi… beh, diciamo solo di qualcosa che può spaventarci.

La Vergine, infatti, è quasi sempre una persona che mette ordine e precisione di fronte a tutto. Hanno un piano per i loro prossimi cinque anni ed hanno anche intenzione di seguirlo!

Se volete avere a che fare con una Vergine, non potete far altro iniziare a mettere in ordine… la vostra vita, il vostro lavoro ed i vostri sentimenti!

I nati sotto questo segno, infatti, non apprezzano assolutamente persone disorganizzate, che non hanno idea di quello che vogliono o del perché lo vogliono!