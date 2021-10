William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno attirato tutte le attenzioni nel corso di un evento pubblico. Il loro look ha sorpreso tutti

La Royal Family inglese ha sempre attirato l’attenzione di tutti i media grazie ai look eleganti e glamour dei suoi componenti. Diana Spencer ha spesso scioccato tutti presentandosi con un look casual in alcuni contesti nei quali gli altri membri della Famiglia Reale, probabilmente, non avrebbero mai accettato di presenziare.

Ma è capitato anche di vedere Lady D. indossare dei capi firmati di una bellezza sconvolgente. Dopo la sua morte, avvenuta in un tragico incidente a Parigi il 31 agosto 1997, abbiamo dovuto aspettare l’avvento di Meghan Markle e Kate Middleton per rivedere dei capi glamour indossati da un membro della Royal Family britannica.

La Duchessa di Sussex, soprattutto da quando ha lasciato la Gran Bretagna, ha fatto spesso parlare di sé a causa della tipologia di vestiti indossati. Nel suo ultimo viaggio a New York ha spesso messo in mostra dei capi costosissimi, anche quando, insieme a suo marito Harry, si è trovata in contesti molto popolari.

Queste scelte hanno attirato le attenzioni dei media di tutto il mondo ma, soprattutto, hanno acceso polemiche fortissime in Gran Bretagna. La sua amica (o nemica, dipende dai punti di vista) Kate Middleton, invece, riesce sempre ad ottenere giudizi positivi, ogni volta partecipa ad un evento pubblico. Ed è accaduto anche recentemente. Ma non è solo lei ad aver ricevuto grossi attestati di stima. Vediamo insieme tutto quello che è successo.

Kate e William, che outfit all’Earthshot Prize Awards!

L’Earthshot Prize è un premio che viene assegnato dalla Royal Foundation a cinque persone per il loro contributo a favore dell’ambiente. Questo prestigioso premio ha una cadenza annuale. Quest’anno l’ambiente non è stato l’unico tema che ha fatto discutere dell’evento. Ci hanno pensato Kate e William ad accendere la manifestazione!

I Duchi di Cambridge, infatti, hanno lasciato tutti senza parole grazie ad un look particolarmente glamour. Kate Middleton ha indossato un meraviglioso abito Alexander McQueen già indossato per un red carpet nel 2011. Il Principe William, invece, ha scelto un look da 007: giacca di velluto e un dolcevita nero molto elegante.

Il Principe sembrava una sorta di James Bond sul green carpet, accompagnato da sua moglie Kate, che ha stupito tutti con il suo abito, nonostante non fosse la prima volta che lo indossasse. I due coniugi 39enni hanno camminato fianco a fianco mentre si dirigevano alla cerimonia tenutasi all’Alexander Palace di Londra. Niente smoking nero, quindi, per William, che ha preferito un dolcevita alla moda e una giacca di velluto verde

Entrambi erano fantastici ed orgogliosi, avendo dato vita ad uno degli eventi a favore dell’ambiente più importanti della storia. L’abito indossato da Kate ha un valore di circa 4.300 sterline ed è stato molto apprezzato grazie alle sue tinte lilla chiaro. La Duchessa di Cambridge ha optato per un’acconciatura con la riga a lato ed un make up nuovo rispetto a quello visto nelle ultime uscite ufficiali.